Üçlü dip formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

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Üçlü dip formasyonu, Trendler düşüş eğiliminde olduğunda oluşan grafik türüdür. Oluştuğu andan sonra ise terse dönüş hali ise fiyatlardaki yükselişi işaret etmektedir. Üçlü dip formasyonu çıkışa geçebilmesi için fiyatların üç defa dip yapmış olup ardından yükselişe geçmesi gerekmektedir.

Üçlü Dip Formasyonu Nedir?

Üçlü dip formasyonu bir tür piyasa analizi grafiğidir. Üçlü dip formasyonu tipik olarak düşüşleri işaret etmektedir. Üçlü dip formasyonu, üçlü tepe formasyonunun aynaya yansıma şekline benzemekte olan bir grafik türüdür. Piyasaların üç kez dip yaptığını ve daha sonra yükselişe geçişini ifade etmektedir. Üçlü dip formasyonunun en önemli özelliklerinden biri üçüncü dip dalganın en zayıf hacimde olmasıdır. Zayıf hacimli dalga genellikle destek çizgisinin kırılamayacağını göstermektedir.

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Ne Anlama Gelir?

Üçlü dip formasyonu, piyasa analiz grafiği demektir. Piyasalarda meydana gelen düşüşlerin iki kez dip noktada iğnelenerek yükselişe geçişini işaret etmektedir. Üçlü dip formasyonun en belirgin özelliği üçüncü dalganın en zayıf piyasa hacmini işaret etmesidir. İkili dip formasyona göre grafiğin yükselişe geçtikten sonra tekrar düşüşünü ifade etmektedir. En zayıf işlem hacmine sahip olan üçüncü dip diğer iki dalgaya göre daha zayıf olarak görülmektedir.

Kuralları Nelerdir?

Üçlü dip formasyonu, bir birine yakın üç dip oluşturan piyasa grafiğinin direnç seviyesi kırıldıktan sonra onaylanmaktadır. İkili tepe formasyonu düşüş hareketine geçmeden önce tepki alımları yapılarak üçüncü tepe oluşturulmaktadır. Bu türden dalgalanmalar dönüş çizgisini tepki alımlarıyla değiştirebilmekte ve üçüncü tepeyi oluşturmaktadır. Üçlü dip onaylandıktan sonra yükseliş hareketi başlamaktadır. İki kez piyasalarda direnç çizgisinin dip yapmasından sonra fiyatların direnci kırarak yükselişe geçmesi beklenmektedir. Direncin kırılması ise satışların yerini alımlara bırakması demektir. Bu da işlem hacminin yükselişe geçmesi demektir.