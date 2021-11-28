Üçgensel Sayılar Nedir, Nerelerde Kullanılır Ve Kaçıncı Dizisi 120'dir? Üçgensel Sayılar Formülü İle Konu Anlatımı

Üçgensel sayılar son derece büyük öneme sahip olan bir matematik konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan her insan tarafından yeterince bilinmesi gerekliliği olan matematiksel konulardan biri durumundadır. Günümüzde pek çok insan bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmek adına internet üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Bu bakımdan konu hakkında verilebilecek her bilgi insanların konuğu öğrenimi noktasında önemli bir katkılar sunacak niteliğe sahiptir.
Üçgensel Sayılar Nedir?
Bir sayısından başlayarak herhangi bir n sayısına kadar gidebilir niteliğe sahip durumda olan " n "doğal sayının toplamı biçiminde yazılması durumu söz konusu olan sayılara üçgensel sayılar denilmektedir. Bu sayılar vasıtasıyla oluşturulmuş durumda olan örüntüye ise üçgensel sayı dizisi adı verilmektedir. Bahsedilen tanımı örneklendirmek gerekirse buna göre 1 sayısı üçgensel bir sayı olma özelliği taşımaktadır.
Üçgensel sayılar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olunulması durumunda gerekli hallerde bu bilgiyi kullanma durumu söz konusudur. Bu bakımdan üçgensel sayılar konusunun iyi bir şekilde öğrenilmesi ve kişiler tarafından iyi bir şekilde anlaşılması bir hayli büyük önem barındırır durumdadır.
Üçgensel Sayılar Nerelerde Kullanılır ve Kaçıncı Dizisi 120'dir?
Üçgensel nitelik barındıran sayıların kullanım alanı ise bir hayli geniş olmaktadır. Üçgensel olarak ifade edilen bu sayılar özellikle de matematik ve geometri derslerinin kapsamında oldukça sık olarak kullanılabilen bir sayı türünü oluşturmaktadır. Bunun haricinde günlük yaşamın içerisinde de yapılması gerekli olan hesaplamalarda yahut bu hesaplamaya dayalı durumda olan meslek türlerinde üçgensel sayılardan önemli ölçüde faydalanılması durumu söz konusudur. Bu nedenden dolayı üçgensel sayılar sayısal olan tüm alanlarda kullanılma olanağı sunan bir konu çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üçgensel sayıların kaçıncı dizisi 120'dir sorunun yanıtı ise 15'tir. Çözümü ise aşağıdaki gibidir:
T15= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 = 120
Üçgensel Sayılar Formülü İle Konu Anlatımı
1'den n'ye kadar olabilen n tane kadar olan doğal sayının toplamları bir üçgensel sayıyı kapsamaktadır. n'inci olma özelliğine sahip durumdaki üçgensel sayı bir formülle gösterilebilir.
Üçgensel sayılar formülü: Tn=1+2+3+…+n=n(n+1)/2 şeklindedir.
Tn=1+2+3+…+n=n(n+1)/2 dir.
ilk 5 üçgensel sayı şunlar olmaktadır:
T1=1
T2=1+2=3
T3=1+2+3=6
T4=1+2+3+4=10
T5=1+2+3+4+5=15
T6= 1+2+3+4+5+6=21
1796 tarihinde Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss, her bir pozitif tam sayının üç üçgensel sayının toplamı şeklinde yazılabilir olduğunu kanıtlamıştır.
Herhangi bir ardışık iki üçgensel sayının toplamı daima bir tam kare sayı olmaktadır.
T1+T2=4=22
T2+T3=9=32
T3+T4=16=42
T4+T5=25=52
Üçgensel sayılar konusunun daha iyi anlaşılabilir olması adına üçgensel sayıların hangileri olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda ilk otuz üçgensel sayının sıralanışı şu şekilde gösterilmektedir:
1 sayısı
3 sayısı
6 sayısı
10 sayısı
15 sayısı
21 sayısı
28 sayısı
36 sayısı
45 sayısı
55 sayısı
66 sayısı
78 sayısı
91 sayısı
105 sayısı
120 sayısı
136 sayısı
153 sayısı
171 sayısı
190 sayısı
210 sayısı
231 sayısı
253 sayısı
276 sayısı
300 sayısı
325 sayısı
351 sayısı
378 sayısı
406 sayısı
435 sayısı
465 sayısı
Üçgensel sayının kendisine özgü kuralı bulunmaktadır. Bu kapsamda üçgensel sayıların kuralı şu şekilde açıklanabilir: Aynı sayının bölünmesi ile ve çarpılmasıyla üçgensel sayılar elde edilmektedir. Terim = 1+2+3+4=10 biçimine sahip olan sayıların tamamı üçgen sayı dizisini ifade etmektedir.