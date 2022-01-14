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Üçgenin çevresi nasıl bulunur? Üçgen çevresi hesaplama ve formülü

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Üçgenin çevresi nasıl bulunur Üçgen çevresi hesaplama ve formülü

Üçgen, herhangi bir doğru üzerinde bulunmayan farklı üç noktanın birleşiminden oluşmaktadır. Oluşan bu birleşim kapalı şekilde olmaktadır. Bir başka ifade ile üçgenin noktalar kümesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca içinde bulunduğu düzlemi de üç farklı noktalar kümesine ayırmaktadır. Bunun yanında üçgen diğer çok kenarlı şekiller içinde de bulunmaktadır. Herhangi üç nokta işaretlenip üçgen çizmek mümkün olmaktadır. İşte, üçgenin çevresi hakkında tüm detayları derledik.

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Üçgen dendiğinde ilk akla gelen, üç farklı noktanın birleşmesinden oluştuğu olmaktadır. Bu üçgenin en temel özelliğidir. Bunun yanında başka özellikleri de bulunmaktadır.

 Üçgen Hakkında

Üçgenin içinde kalan noktalar kümesi, üçgenin kendisi ve üçgenin dışında kalan noktalar kümesi olarak içinde kalan düzlem üçe ayrılmaktadır. Bir üçgenin farklı olarak elemanları vardır. Bu elemanlar açı, kenar gibi temel eleman özelliği göstermektedir. Böylece üçgen ile ilgili temel bilgiye sahip olunmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda üçgeni dörtgen, beşgen, altıgen gibi diğer çokgenlerden rahatlıkla ayırt etmek mümkündür.

 Üçgenin Temel Elemanları

 Üç nokta ile birleşen şekil üçgeni meydana getirmektedir. Bu noktalara sırasıyla X, Y ve Z noktası denilirse;

Üçgenin kenarları şu şekilde ortaya çıkar: XY, XZ, YZ. Bu doğru parçaları üçgenin birer kenarı olmaktadır. Kenar uzunlukları karşılarında bulunan açının kenarları ile isimlendirilmektedir.

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Üçgenin iç açıları: üçgenin iki kenarının meydana getirdiği her açı üçgenin iç açısı olarak ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir üçgenin iç açılarının toplamı ise 180 derece olarak bulunmaktadır.

Üçgenin dış açıları: buradaki mantık üçgenin iç açılarının komşu bütünleri olmasıdır. Bu komşu bütünler açılar üçgenin dış açılarını oluşturmaktadır. Herhangi bir açı ile komşu bütünlerinin toplamı 180 derece olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere dış açılar toplamı 360 dereceye eşittir.

Üçgenin Yardımcı Elemanları

 Temel elemanlar yanında bir de yardımcı elemanlar bulunmaktadır. Bunlar ise, yükseklik, kenarortay ve açıortay olmaktadır. Hem yüksekliğin hem de kenarortay ile açıortayın ayrı formülleri de bulunmaktadır.

Yükseklikle ilgili olarak: rastgele olan köşeden karşıya indirilen, köşe ve kenar arasında kalmakta olan doğru uzantısına üçgenin yüksekliği denmektedir. Bu yükseklik “h” harfi ile gösterilmektedir.

Kenarortaylar: bir köşe ile bu köşenin karşısında bulunan kenarın orta noktasını birleştiren doğruya denmektedir. Soru tiplerinde karşılaşılan bir elamandır.

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Açıortay: üçgenin herhangi bir açısını iki eş açıya ayıran doğruların, köşe ve kenar arasında kalan doğru uzantısına üçgenin açıortayı denmektedir. Açı ortay “n” harfi ile gösterilmektedir.

Üçgen Çeşitleri:

 Üçgen çeşitlerine bakıldığında çeşitkenar, ikizkenar, eşkenar karşınıza çıkmaktadır.

Eşkenar Üçgen: tüm kenarların birbirine eşit olduğu üçgen türüdür. Bir eşkenar üçgenin her bir iç açısı 60 derece çıkmaktadır. Toplamda yine 180 derece olmaktadır.

İkizkenar Üçgen: herhangi iki kenarın eşit olduğu, diğer kenarın ise farklı değerde olduğu üçgendir. Bir ikizkenar üçgende taban açıların ölçümleri birbirine eşit çıkmaktadır.

Çeşitkenar Üçgen: tüm kenarlar birbirinden farklı olduğunda çeşitkenar olmaktadır. Kenarlar farklı olduğundan açılar da birbirinden farklı dereceye sahiptir.

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Üçgenin Çevresini Bulma

Üçgenin özellikleri tanındıktan sonra sırada çevre bulma vardır. Üçgenin çevresini bulmak oldukça pratik olmaktadır. Kenarların değeri bilindiği takdirde basitçe tüm kenarlar toplanmaktadır. Bu şekilde üçgenin çevresi bulunmaktadır. Eğer kenar uzunluklarından bir tanesi ya da daha fazlası verilmemiş ise ilk işlem olarak kenar uzunlukları bulunur. Daha sonra bulunan kenar uzunlukları toplama işlemine tabii tutulmaktadır. Kenar uzunlukları x, y ve z olursa çevre formülü şu şekilde olmaktadır: x+y+z. Bu formül çevre formülü olarak işlev görmektedir. Böylece üçgen ile ilgili temel soruların çözümleri rahat bir şekilde yapılabilmektedir.

 

 

 

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