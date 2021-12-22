Üçgen prizma nedir ve özellikleri nelerdir? Örnekleri ile üçgen prizma konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor' #Koronavirüs
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Üçgen prizma nedir ve özellikleri nelerdir? Örnekleri ile üçgen prizma konu anlatımı

#Üçgen Prizma Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?#Örnekleri#Konu Anlatımı
Üçgen prizma nedir ve özellikleri nelerdir Örnekleri ile üçgen prizma konu anlatımı

Üçgen prizma geometri derslerinde işlenen konulardan biri olma özelliği taşıyan şekillerden biri olup tabanlarını meydana getiren üçgenlerin özelliklerine göre farklı isimler almaktadırlar. Üçgen prizmaların kendilerine has nitelikleri bulunmaktadır. Üçgen prizma nedir ve özellikleri nelerdir? Örnekleri ile üçgen prizma konu anlatımını tüm ayrıntıları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Dik üçgen, eş kenar üçgen gibi çeşitleri bulunan üçgen prizmalara dair sınavlarda çok sıklıkla sorulan sorularla karşı karşıya kalınma durumu söz konusudur. Eş kenar üçgen ve dik üçgen prizmalar özellikleri itibariyle de birbirinden ayrışmaktadırlar.

Üçgen Prizma Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Üçgen prizma, taban kısmı üçgen şekline gelen prizma anlamını taşımaktadır. Prizmalar ise yükseklik, en, boy gibi nitelikleri barındırmakta olan cisimler şeklinde tanımlanmaktadır. Prizmaların özelliklerini bilmek ise matematiksel olan işlemlerde soru çözme maksadı doğrultusunda kişiye oldukça büyük kolaylık sağlayan bir unsuru oluşturmaktadır.

Dik üçgen, eş kenar üçgen gibi çeşitleri bulunmakta olan prizmalar kendilerine özgü nitelikte sahip oldukları özellikleri ile birbirinden ayrışmaktadırlar. Bundan dolayı üçgen prizmaların sahip oldukları özellikleri çeşitlerine göre sıralamak son derece doğru bir tutum olacaktır.

Dik üçgen prizmanın özellikleri:

Haberin Devamı

Taban kısmı dik üçgen biçiminde olan prizmalara dik üçgen prizma denilmektedir. Üç dikdörtgen yapıdan meydana gelen dik üçgenin yan yüzeylerinde de hesaplama esnasında taban alan ve hacim formülünden yararlanılmaktadır.

Bir dik üçgen prizmanın taban çevresinin hesaplaması yapılırken a+b+c, yanal alanı hesaplaması yapılırken ise (a+b+c).h ve tüm alanın hesaplaması yapılırken de b.c+ (a+b+c).h formülünden yararlanılır.

Üçgen prizmanın özellikleri :

Üçgen prizmalar yüz sayısı 5 olan prizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu prizmaların 2 taban sayısı ve 3 yanal yüz sayısı bulunmakta olup bu üçgen prizma çeşidinin 6 köşesi bulunmaktadır. Taban ayrıt sayısı 6 olup yanal ayrıt sayısı ise 3’tür. Toplam olarak 9 ayrıt sayısından meydana gelen üçgen prizmaların yanal yüzey kısımları ise dikdörtgen biçimindedir.

Eş kenar üçgen prizmanın özellikleri:

Eş kenar üçgen prizmalar adından da anlaşılacağı üzere taban kısımları eşit kenarlardan meydana gelen üçgen yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yan yüzey kısımlarında 3 adet birbirine eş dikdörtgen bulunmaktadır. Eş kenar üçgenlerin taban kısmı üçgen olduğu için hacim ve taban alan hesaplaması yapılması gerekliliği söz konusudur. Bu hesaplama kapsamında taban çevresi 3a olarak kabul edilip yanal alan hesaplamada ise 3a.hacim metodundan yararlanılır.

Örnekleri İle Üçgen Prizma Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Tabanı üçgen olan prizmaya üçgen prizma denilmektedir. Bu doğrultuda bir prizmada ABC ve DEF üçgenleri tabanları oluşturmaktadır. Üçgen prizmada tabanlar birbirine paralel ve eşit durumdadır. Prizmanın tabanları arasında kalan dikdörtgensel bölgeler üçgen prizmanın yanal yüzeylerini oluşturmaktadır. Bir üçgen prizmanın 9 ayrıtı ve 6 köşesi bulunmaktadır.

Üçgen prizmalar tabanlarında yer alan üçgenlerin çeşidine göre adlandırılırlar. Dik üçgen prizma, Eşkenar üçgen prizma İkizkenar üçgen prizma olarak adlandırılan üçgen prizmaların varlığı söz konusudur. Bu durumda bir üçgen prizma yanal tabanlarına dik bir yapıdaysa bu prizma üçgen dik prizma olarak adlandırılır. Eğer bir prizma eğik ise bu üçgen eğik prizma adını alır.

Haberin Devamı

Üçgen dik prizmanın sahip olduğu yüksekliği yanal ayırt uzunluğu olmaktadır. Bu üçgen prizma çeşidinin yanal yüzeyleri ise dikdörtgensel bölgedir.

Bir üçgen eğik prizmada ise mevcut yükseklik iki taban arasında bulunan uzaklık olmaktadır. Yanal yüzeyleri paralelkenarsal bölge olmaktadır.

Bir şekil kendi merkezi etrafında döndürüldüğü takdirde 360 dereceden küçük olan açılı dönmelerde en az bir kez kendisi ile çakışıyorsa bu şekilde dönme simetrisine sahip durumdadır. Eşkenar üçgen prizmanın tabanlarının merkezinden geçmekte olan doğruya eksen denilmektedir. Bu etsen etrafında 120 derecelik dönme hareketlerinde değişime uğramadan kalır bunun anlamı dönme simetrisine sahip demektir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üçgen Prizma Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?#Örnekleri#Konu Anlatımı

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA