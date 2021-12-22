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Üçgen prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama

#Üçgen Prizma Hacmi Nedir#Nasıl Bulunur#Formülü
Üçgen prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama

Üçgen prizma, iki paralel üçgen taban ve üç dikdörtgen yüzlü olmaktadır. Piramit ile üçgen prizma karıştırılmaktadır. Peki, üçgen prizma hacmi nedir? Üçgen prizma hacmi nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

 

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Üçgen bir prizmanın hacmi hesaplanırken öncelikle üçgen tabanlardan birinin alanı bulunmaktadır. Bulunan alan, şeklin yüksekliği ile çarpılmaktadır. Üçgen prizmanın tabanları eşitse, hangi tabanın alanının bulunduğu önemli olmamaktadır.

Üçgen Prizma Hacmi Nedir?

Prizmalar tabanlarına göre isimlendirildiğinden, tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denilmektedir. Üçgen prizmalar, tabanını oluşturan üçgene göre isim almaktadır. Matematikte iki paralel üçgen ve üç dikdörtgenden oluşan üçgen prizmalar, birçok yüzlü olmaktadır. Üçgen prizmanın hacmi hesaplanırken, bulunan alanın yüksekliği ile çarpma işlemi uygulanmaktadır. Üçgen yüzeyler ile aynı boyuta sahip olan üçgen prizma için tavan veya tabandaki üçgenlerin kullanılması önemli olmamaktadır.

Prizmanın dikdörtgen olan kısımları bir kenara bırakılarak, üçgen olan kısımlara ait yükseklik ve kenar bilgileri bulunmaktadır. Bir dik üçgen prizma için hesaplama yapılıyorsa, iki kenar alan hesaplaması yeterli olmaktadır. Özel olmayan üçgen prizma için yükseklik ve taban bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Üçgen prizmanın hacmi hesaplanırken yapılacak ilk işlem, taban ve yükseklik değerlerinin çarpılması olmaktadır. Hacim işlemini tamamlamak için ardından sonuç ikiye bölünmektedir

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Üçgen Prizma Hacmi Nasıl Bulunur?

Üçgen prizmanın hacmini bulmak için taban alanı ve prizmanın yüksekliği çarpılmaktadır. Taban alanını bulmak içinse, taban ve yükseklik için çarpma işlemi yapıp çıkan sonuç ikiye bölünmektedir. Geometri derslerinde üçgen prizma hacminin hesaplanması, sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Kendilerine özgü nitelikleri bulunan üçgen prizmanın, farklı yüz sayıları bulunmaktadır. Sınavlarda üçgen prizma hacmi ile ilgili birçok soruyla karşılaşılmaktadır.

Taban kısmı üçgen şeklinde gelen prizmalar, üçgen prizma olarak isimlendirilmektedir. Üçgen prizma yükseklik, boy ve en özelliklerine göre tanımlanmaktadır. Üçgen prizmaların özelliklerini bilmek, matematik sorularının kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Üçgen prizmaların yüz sayısı 5 olmakla birlikte 2 taban sayısı ve 3 yanal yüz sayısı bulunmaktadır.

Üçgen Prizma Hacmi Nasıl Hesaplanır?

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Üçgen prizmanın hacmini bulmak için 1/2 x bh x l. formülü uygulanmaktadır. Geometrik cisimler arasında üçgen prizma çok fazla ilgi çekmektedir. Her alanda üçgen prizmaya benzeyen nesneler ile karşılaşılabilmektedir. Geometrik form ve cisim olan üçgen prizmanın, tabanları ile yan yüzleri birbirine dik olmaktadır. Prizmaların tabanlarına göre isimlendirildiğini bilenler, üçgen prizmaları rahatlıkla tanımaktadır.

Üçgen prizmanın tabanını eşkenar üçgen veya dik üçgen oluşturmaktadır. Dik üçgen prizma için hacim hesaplaması yapılacaksa, sadece iki kenar alan hesaplanmaktadır. Matematik sorularında verilen bilgiler kullanılarak üçgen prizma hacmine ulaşılmaktadır. Genel anlamda en, boy ve yükseklik kavramlarına sahip olan üçgen prizma için farklı geometri soruları sorulmaktadır.

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Formülü ile Üçgen Prizmanın Hacmini Hesaplama

Üçgen prizmanın hacmi hesaplanırken formül kullanılması, işlemin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Üçgen prizma hacmi hesaplama formülünü bilenler, hacim bilgisine kısa sürede ulaşmaktadır. Vaktin kısıtlı ve önemli olduğu sınavlarda, öğrenciler üçgen prizma hacim formülünden faydalanmaktadır. Üçgen prizma hacmi hesaplanırken 1/2 x bh x l. formülü izlenmektedir.

Üçgen prizma hacminin bulunmasında kolaylık sağlayan 1/2 x bh x l. formülü, geometri sınavlarında vazgeçilmez olmaktadır. Yaygın bir şekilde kullanılan üçgen prizma hacim formülü, sonuca ulaştırmaktadır. Üçgen prizma formülü, birçok matematik kitabında yer almaktadır. Öğrenciler doğru bir şekilde sonuca ulaşmak için üçgen prizma hacim formülünü geometri sınavında çok sık kullanmaktadır.

 

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