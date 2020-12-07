Uçak Ve Uzay Mühendisliğ Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Özellikle sayısal bölümü mezunu olan öğrenciler teknolojinin gelişmesi ile uzay bilimlerinin çok daha fazla hayatımızda yer aldığını fark etmektedir. Bu durumda kişiler uzay mühendisliği ile ilgili birçok durumu merak eder. Bu konu ile ilgili soruları cevaplamak için aram motorlarında konu ile ilgili araştırmalarda bulunur.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir?

Uçak ve uzay mühendisliği; özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasında başlayan Uzay Yarışı uzay ve uçak mühendisliğinin ne kadar önemli bir meslek olduğunu gözler önüne sermiştir. Uçak ve uzay mühendisliği bölümü gelişen teknoloji ile birlikte değişen şartlara uyum sağlama sürecinde zamanın gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli oln mesleklerin başında yer alır.

Uçak ve uzay mühendisliği bölümü amacı; havacılık ve uzay sektöründe hem askeri hem sivil alanda uçak ve uzay araçlarının tasarımını, modellemesini geliştiren bireyler yetiştirmektir. Uçak ve uzay mühendisliği oldukça fazla disiplin ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu sebeple bu bölümü seçecek olan kişiler Uzay ve Havacılık sektörüne karşı ilgili olmalı aynı zamanda disiplini ve sorumluluk sahibi bireyler olmalıdır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak ve uzay mühendisliği mezunları hem askeri hem sivil alanda oluşturulacak olan uzay ve havacılık alanında ki araçların tasarım ve modellemesini yaparak bunların daha da geliştirilmesini sağlamaktır. Özellikle 2. Dünya savaşından itibaren Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya'nın karşılıklı uzaya çıkma yarışından beri uçak ve uzay mühendisliği alanında oldukça fazla gelişmeler meydana gelmiştir. Bu durum da günümüz dünyasında uçak ve uzay mühendisliğinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Kaç Yıldır?

Uçak ve uzay mühendisliği bölümü 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bu da bölümün 5 yıl eğitim verdiğini gösteren bir durumdur. Öğrencilerin bu bölümden mezun olmaları için üniversitelerin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Uçak ve uzay mühendisliği bölümü üniversitelerin Mühendislik fakültelerine bağlı olarak eğitimini tamamlar.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölüm Dersleri Nelerdir?

Uçak ve uzay mühendisliği bölümü öğrencileri 4 yıllık bir eğitim almaları gerekmektedir. Genel olarak Uzay ve Havacılık aynı zamanda temel mühendislik dersleri alan bu öğrenciler tasarım dersleri de görmektedir. Uçak ve uzay mühendisleri bölümü öğrencileri için bu bölümde alacakları dersler;

- ileri fizik

- ileri kimya

- ileri matematik

- uçuş mekaniği

- mühendislik etiği

- kablosuz haberleşmeye giriş

- termodinamik

- uçak ve uzay mühendisliği bölümüne giriş

- uçuş mekaniği gibi birçok dersten sorumludur.

Bu bölümden mezun olan kişiler uçak ve uzay mühendisi alırlar. Bazı üniversitelerde uçak ve uzay mühendisleri için hazırlık sınıfları da bulunmaktadır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünden Mezun Olan Kişiler Ne İş Yapar?

Uçak ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler havacılık ve uzay sektöründe hem sivil hem askeri alanda çalışmalar yürütür. Burada Uzay ve Havacılık araçları tasarlayarak bu araçları geliştirme alanında uğraş gösterir.

Uçak Özel Mühendisliği Bölümünden Mezun Olan Kişiler Nerelerde İş Bulabilir?

Uçak ve uzay mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler her kamuda hem özel sektörde iş bulabilir. Ülkemizde de özel havacılık şirketlerinde ve kamu alanında; uçak ve uzay mühendisliği mezunlarını ihtiyaç vardır. Bu sebeple teknolojinin geliştiği düşünülürse uçak ve uzay mühendisleri oldukça fazla iş imkânına sahiptir.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Vardır?

Uçak ve uzay mühendisliği oldukça farklı ve İleri düzey bir bölüm olduğu için ülkemizde çok sık görülmeyen bir bölümdür. Ülkemizde uçak ve uzay mühendislerinin bulunduğu üniversiteler

- Erciyes Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Necmettin Erbakan Üniversitesi

- İstanbul Gelişim Üniversitesi

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi

- Girne Üniversitesi (KKTC)

Olmak üzere kısıtlı sayıda üniversitede bulunmaktadır. Bu sebeple uçak ve uzay mühendisliği bölümü düşünen öğrenciler bu bölüm için üniversite sınavında üstün bir başarı göstermek durumundadır.