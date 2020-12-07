Uçak Gövde Motor Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü ilk zamanlar 2 yıllık süreç boyunca eğitim vermekteydi, ancak 2014 yılından itibaren eğitim süresi 4 yıllık olarak gerçekleştirilmektedir.

Uçak Gövde Motor Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü ilk dönemlerinde öğrenci adaylarına 2 yıllık eğitim sunmaktaydı. Bu eğitim süresi 2014 tarihinde 4 yıllık eğitim sürecine çevrilmiştir. Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, havacılık sektörü içerisinde çok önemli bir yer sahip olup, söz konusu sektör için donanımlı ve işinde yetkin bireyler yetiştirmektedir. ‘‘Uçak Gövde Motor Bakımı Lisans Diplomasını’’ alma hakkını elde eden kişilere “Uçak Teknisyeni” unvanı verilir.

Uçak Gövde Motor Nedir?

Uçak Gövde Motor Bakımı, havacılık sektöründe çok hayati bir önem taşımaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip bireylerin yetiştirilmesi ise üniversitelerin Uçak Gövde Motor bölümü vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ilgili sektöre gerekli olan nitelikte elemanlar en iyi şekilde sağlanabilir olmaktadır.

Uçak Gövde Motor Bölümünün Amacı Nedir?

Uçak Gövde Motor Bakımı bölümünün amacı, lisans eğitim sürecine almış olduğu öğrencilerin eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamalarını sağlayarak, havacılık sektörü içerisinde son derece yararlı etkin bir şekilde görev alabilecek nitelikte bireyler yetiştirmektir.

Uçak Gövde Motor Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak Gövde Motor bölümünü başarıyla bitiren ve mezun olma hakkına sahip olan kişiler; çalışma hayatlarını Uçak Teknisyenleri olarak sürdürürler. Bu kişiler uçakların bakımı ve onarımı, denetimi ve ARGE çalışmaları gibi çeşitlilik barındıran havacılık sektörü içerisinde pek çok görevi yerine getirirler.

Uçak Gövde Motor Kaç Yıllıktır?

Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, 4 yıllık bir lisans eğitim sürecine sahiptir. Bu süreci başarıyla tamamlayarak mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmuş olmalarının gerekliliği söz konusudur.

Uçak Gövde Motor Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uçak Gövde Motor okumayı arzu eden aday öğrencilerde olması gereken en önemli özelliklerin başında havacılık sektörüne karşı ilgi ve meraklı olması gelir. Ayrıca bu kişilerde olması gereken diğer özellikler arasında, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmanın yanı sıra fizik ve matematik bilimine de ilgisinin olması da çok büyük önem taşır.

Uçak Gövde Motor Öğretimi İngilizce midir?

Uçak Gövde Motor öğretimi İngilizce yapılmaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi imkanı sağlanmaktadır.

Uçak Gövde Motor Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Uçak Gövde Motor bölümünde eğitim görmek isteyen öğrencilerden Sayısal Puan türünde yeterlilik beklenmektedir. Yeterli Sayısal puan türüne sahip olan öğrenciler bu bölüme kayıt yaptırabilme olanağına sahiptirler.

Uçak Gövde Motor Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uçak Gövde Motor Bakımı bölümünde okuyacak olan öğrencilerin sorumlu olacakları çok çeşitli dersler bulunmaktadır. Bu derslerden bazıları şunlardır;

- Elektrik Makinaları Laboratuvarı,

- Teknik Resim ve Standartlar,

- Gaz Türbinli Motor Teorisi,

- Dalgalar ve Optik,

- Hasarsız Kontrol Yöntemleri

- Sivil Havacılığa Giriş,

- Uçak Malzeme Bilgisi,

- Uçak Bakım Terminolojisi,

- Uçak Aerodinamiği,

- Diferansiyel Denklemler,

Uçak Gövde Motor Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uçak Gövde Motor bölümü mezunları için başlıca iş imkan ve olanaklarının bulunduğu yerler arasında; Özel hava yollarında, devlet havalimanları, uçak imalatı yapılan fabrikalar yer almaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Uçak Gövde Motor bölümü mezunlarının iş bulabilme ve çalışabilme olanaklarının söz konusu olduğu çok çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bu seçenekler arasında ise ;

- Devlet hava limanları,

- Özel hava limanları,

- Uçak üretiminin gerçekleştirildiği fabrikalar,

- Çeşitli uçak bakım-onarım atölyeleri,

- Askeriyede,

- Uçak ve hava çeşitli araçlarının imalatı, montajı, bakımının ve onarımının yapıldığı fabrikalar,

- Sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığının gerçekleştirildiği sektörler

Uçak Gövde Motor Çalışma Alanları Nelerdir?

Uçak Gövde Motor bölümü mezunlarının en önemli çalışma alanlarını Uçak ve hava çeşitli araçlarının imalatı, montajı, bakımının ve onarımının yapıldığı fabrikaları oluşturmaktadır. Uçak ve uçan çeşitli hava araçlarının bakım ve onarım gerektirdiği her sektör Uçak Teknisyenlerinin çalışma alanı kapsamına girmektedir.

Uçak Gövde Motor Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Uçak Gövde Motor Bölümü olan ve öğrenci adaylarının tercih edebilecekleri belirli sayıda üniversite seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

- İstanbul Gelişim Üniversitesi,

- Fırat Üniversitesi,

- Kapadokya Üniversitesi,

- Selçuk Üniversitesi,

- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi,

- Eskişehir Teknik Üniversitesi,

- Kocaeli Üniversitesi,

- Atılım Üniversitesi,