Uçak Elektrik/elektroniği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uçak Elektrik/Elektroniği bölümü bu alanda eğitim alan öğrencilere, uçak ve elektrik ile ilgili her türlü bilgiyi öğreten bölümdür.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Nedir?

Uçak Elektrik/ Elektroniği bölümü çeşitli amaçlarla kullanılan uçak türlerinin nasıl oluştuğunu, oluşumunda hangi yöntemlerin kullanıldığını, oluştururken nelerden elektrik ve elektronik alanlarında nelerden yararlandığını araştıran bölümdür. Bu alanda her türlü akademik çalışmayı bu bölüm yapmaktadır.

Bu bölümde okuyan öğrencileri, bu alanda iyi bir bilgi birikimine sahip akademisyenler haline getirmektedir. Bu alanda, bölümde yetişen öğrenciler de bu alanda yapılan akademik çalışmaları bir üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam etmektedir. Bilgi disiplini alanlarından birisidir. Pratikten çok, teorik bilgilerin ve disiplinlerin olduğu, akademik çalışmaların ön planda ve önemli olduğu bir bölümdür. Bu bölümü seçen öğrencilerin özellikle araştırma konusuna ilgili olmaları gerekmektedir.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün ilk ve önemli amaçlarından biri, bu bölümde eğitim alan öğrencilerin, bu alanı en iyi şekilde bilip her türlü ayrıntısını öğrenmiş olarak mezun olmalarıdır. İlk amacı bilgi düzeyi yüksek öğrenciler yetiştirebilmektir.

Havacılık alanında ülkeye yarar sağlayacak bireyler yetiştirmektir. Bu alanı geliştirebilecek, bu alana yeni şeyler katabilecek, bu alanı hem ekonomik, güvenli ve rahat bir hizmet sağlayabilecek bir konuma getirebilme amacı ile çalışacak bireylerin yetişmesidir. Ülkemizi bu alanda diğer ülkelerin seviyesine getirmek amaçlanmaktadır. Bu alanı daha iyiye götürmek, hem ulusal havacılık da hem de uluslararası havacılık da bir üste atlayabilmek ve bunu yapabilecek kapasitede öğrenciler yetiştirmek ilk amaçtır.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümünün İş İmkanları Nelerdir?

Bu bölüm mezunları için iş imkanı çok geniştir. Devletin en çok istihdam sağladığı iş alanlarından birisi olduğunda bu bölümü okuyanlar genel olarak boşta kalmamaktadır. Bu bölüm mezunları Sivil Savunma Sanayisinde çalışabilir ve görev alabilirler. Aynı zamanda sivil havacılık kuruluşlarına ait olan hava aracı bakım onarım merkezlerinde çalışabilme imkanlarına sahiptirler.

Simülatör üreten, hava parçası üreten bazı şirketler vardır. Bu şirketlerin bünyesinde bu bölümün mezunlarına iş imkanları çoktur. Bu alanda hizmet veren bir şirkette çalışabilmektedirler. Dil yeterliliğine sahip olup modül sınavlarında başarı sağlamaları halinde de teknisyen unvanını almaya hak kazanırlar. Bu sayede hava yolu şirketlerinde teknisyen olarak çalışabilmektedirler. Bu bölümü okuyanlar aynı zamanda mezuniyet sonrasında hat bakım, hangar bakım ve imalat yapan kurumlarda hava aracı bakım teknisyeni yani uçak bakım teknisyeni olarak çalışabilmektedirler. Bu alanda iş imkanı sağlayan kuruluşlara örnek olarak Türk Hava Kurumu, özel hangarlar, sivil havacılık sektörü şeklinde yerler de bu alanda iş bulabilme imkanları yüksektir.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uçak Elektrik/Elektroniği bölümü her üniversite de var olan bir bölümdür. Bazı üniversiteler de eğitimi mevcuttur. Eğitim veren üniversitelerde bu bölümü okuyan öğrenciler 4 yıllık bir lisans eğitimine tabi tutulmaktadırlar.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uçak Elektrik/Elektroniği bölümü üniversite sınavında yüksek puanlara tabi olan bir bölümdür Bu bölümü kazabilmek ve bu bölüme girebilmek için bölümün istediği puana üniversite sınavında ulaşmak gerekmektedir. İstenen puan üniversiteden üniversiteye göre değişmekle birlikte 300 puan sınırı vardır. Aynı zaman da bölüm biraz daha bilgi ve araştırma odaklı bir bölüm olduğundan sebep araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak gerekmektedir. Bu yönümüze dikkat ederek bölüm seçimini yapmamız gerekmektedir. Aynı zamanda sayısal bir bölümdür. Sayısal puan türünden sınava girip istenen puanı yapmamız gerekmektedir.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uçak elektrik/elektroniği bölümünün dil seçeneği üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Tercih yaparken üniversitenim bu bölüm için öngördüğü dil türüne bakmak gerekmektedir.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Bu bölüm sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uçak Elektrik/Elektroniği bölümü de diğer bölümler gibi geçmemiz gereken derslerin olduğu bir bölümdür. Bölümdeki zorunlu ve seçmeli derslerden geçer not alarak bu bölümden mezun olabilmekteyiz. Bu dersler 8 yıllık yarı eğitime sığdırılan ve derslerin hepsini vermemizin sonucunda da Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Lisans Diplomasını almaya hak kazanmış olmaktayız. Derslere örnek olarak elektronik esaslar, uçuş kumandaları havacılık düzenlemeleri, hava aracı elektronik gösterge sistemleri gibi dersleri verebiliriz.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümü bünyesinde bulunan çeşitli üniversiteler mevcuttur. Bunlar Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi bünyesinde bu bölüm mevcuttur.