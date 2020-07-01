Üç üniversite, üç lisenin sanat işbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki ‘sanat eğitimi’ alanında işbirliği protokolünde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İşbirliği kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkânı getiren, teoriyle pratiği altyapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren bir şekilde öğrencilerin eğitim görmesine imkân sağlanacak” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise “İnanıyorum ki ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve eğitime yönelik bu protokol güzel sanatlar alanında da söz konusu farkı yaratacak” diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanat eğitimi alanında ülkenin gurur kaynağı olarak görülen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında anlamlı bir protokol imzalandığını belirterek, bu üç üniversite ile eşleştirilen üç lise bulunduğunu söyledi. Selçuk, “Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi, İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’ne adı verilen İsmail Dede Efendi, bestekarlığının yanı sıra neyzenliği ve hanendeliğiyle de ünlü. İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Itri, 17’nci yüzyıl önemli Mevlevi bestecileriyle çalıştı, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Abdülkadir Meragi’nin de kültür alanına ciddi katkısı var” dedi.

'LİSELİLER, ÜNİVERSİTENİN HER KATMA DEĞERİNDEN YARARLANACAK'

Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Öğretim programını güzel sanatlar alanının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeyi planlıyoruz ve okullarda, bu düzenlenmeye dayalı programların uygulanması ve eğitim alanının kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Müzik alan öğretmenlerine yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitimler planlamak ve bu doğrultuda öğretmen eğitimi konusunda bir takım çalışmalar hedefleniyor. Öğrenci ve öğretmenlerinin üniversitedeki ilgili bölüm ve fiziki mekanlardan faydalanması da alınan eğitimin kalitesini artırmak için önemli büyük fırsat. Öğrencilerimiz ile üniversite öğrencilerinin proje grubu oluşturarak proje hazırlamaları ve bu projelerle bilgi ve beceri paylaşımı da lise öğrencileri için inanılmaz katma değer oluşturacak. Üniversite öğretim görevlilerini protokol kapsamına alınan okulda alan derslerinde görevlendirilmesi de gençlerimizin usta ellerde yetişmesi için imkân sağlayacak. Bu okullarda, müzik aletleri yapımı ve müzik eğitim sınıfı kurulmasına destek verilmesi için de çalışmalar yürütülecek. Üniversite son sınıfta okuyan öğrencilerin, öğretmenlik uygulaması dersini protokol kapsamındaki okullarda yapması öğretmen adayı olan öğrencilerimizi de sahaya yaklaştırmayı hedefliyoruz.”

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: YENİ BİREYLERİN YETİŞMESİNDE CİDDİ ADIM ATACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üniversitelerle birlikte eğitim noktasında yeni bireylerin yetişmesinde ciddi bir adım atacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Burada öğretmekten üretmeye, çok yönlü, donanımlı, teoriğe ve pratiğe hakim bireyleri, eğitimde ve uygulamada güzel sanatlara kazandırmak adına bir işbirliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Güzel sanatların, algıyı ne kadar değiştirebileceği kavramı çok önemli. ‘Öğrenme, değerlendirme, anlatma, anlamlandırma, ifade etme’ gibi zihinsel olarak yapılan her şey nasıl ve ne kadar algılanabildiğiyle ilgili. Güzel sanatlar çok farklı perspektiflerde değiştirip dönüştürerek, insan algısının gelişimini sağlıyor. Algıyı geliştiren her şeyin de bireyselden toplumsala uzanan büyük bir faydası var. Sağlıklı bireyleri yine sağlıklı ve gelişmiş toplumlar oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve değerli üniversitelerle eğitim noktasında böyle yeni bireylerin yetişmesinde ciddi bir adım atacağız. İlgili eğitim dinamikleri son derece yetkin ellerde hazırlandı. Bakanlık olarak biz bu uzmanlığın içine güzel sanatlara dair mesleki deneyimi katacağız. Devlet sanatçılarımız, kariyer günleri ve mesleki rehberlik çalışmalarında seminer, konferans, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetlerinde fikri ve fiili olarak yer alacaklar. Alanlarında bu denli tecrübe ve başarı sahibi insanların paylaşımları, gençlerimiz için hem yol gösterici hem şevk verici olacak.”

‘GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDECEĞİZ’

Bakan Ersoy, güzel sanatlar liselerine yönelik bir projenin hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyerek, “Genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası sanat sahnesinde söz sahibi olacak kuşakları yetiştirmek için sanat alanında eğitim gören gençler ile bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz. Eğitim süreçlerinde üstün başarı gösteren gençlerin bakanlığın bünyesinde sanatçı olmalarını hedeflediğimiz bu projede, gençlerimizi tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Projemizin bütün detaylarını eylül ayında sizlerle paylaşacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar işbirliği protokolünü imzaladı.

NELER YAPILACAK?

Yapılan işbirliği ile eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırılıp, eğitim programları geliştirilip, güncellenecek. Alan öğretmen yeterlikleri arttırılarak, katkı sağlanacak. Sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, özgün sanatsal çalışmalar üretebilen bireyler yetiştirmek de hedefleniyor. Revize edilecek öğretim programlarının pilot okullarda uygulanması sağlanacak. İşbirliğiyle üniversite bünyesindeki özel statüye sahip güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imkânlar dahilinde karşılıklı olarak uygulamalı derslere girmeleri de sağlanacak. Bu okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmeleri Protokol Danışma Kurulu’nun tavsiye kararı ile olacak. Bu okulların amacı şöyle:

- Batı müziği, Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanları derslerinin üniversitelerin ilgili konservatuvar ya da fakülteleri tarafından verilecek,

- MEB tarafından yapılacak olan toplantı, seminer, konferans, ulusal veya uluslararası yarışma, konser ve etkinlikler, teknik gezi gibi farkındalık faaliyetlerine katkı sağlanacak,

- Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ve konserlerde görevlendireceği eğitim koçu eşliğinde öğrenciler hazırlanıp, katılacak,

- Bu okullarda etkili, verimli ve anlamlı müzik eğitimi için derslerde kullanılacak materyallerin temini, çalgı bakım onarım, akort gibi alanlarda işbirliği üniversitenin ana çalgı öğrencileri tarafından okulda eğitim ve öğretimi verilmeyen çalgılar tanıtılacak.