Üç üniversite daha 'uzaktan eğitim' dedi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini bildirdi. Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum" dedi.

Uygulamalı eğitimler ertelenecek

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiği vurgulandı. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Trakya Üniversitesi’nin (TÜ) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. Üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri görüşüldü. Toplantıda yeni akademik yılın güz döneminde büyük oranda uzaktan eğitim modeli uygulanmasına karar verildi.

Karara göre, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri (hemşirelik bölümleri) fakülteleri ile Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) hibrit (karma) eğitim modeli uygulanacak. Diğer fakültelerin tamamında ise güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile eğitim yapılacak. Senato yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak eğitim modeli kararını ise enstitülere bıraktı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli ‘Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama’ ve ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre tıp fakültesi, 4, 5, 6’ncı sınıf öğrencileri ile veteriner fakültesi 5’inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."