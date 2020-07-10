'Üç senaryo var, hepsine hazırız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin kendileriyle yarışmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla tasarlanan “Tabii” adlı mobil uygulamanın tanıtım programına katıldı. Toplantıda okulların 31 Ağustos’ta açılmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Selçuk, özetle şu bilgileri verdi:

‘EĞİTİM TEMEL HAKTIR’

“Tüm dünyada hiç kimse bugünden okulların açılacağı günkü durumu bilemez. Bilim Kurulu ile birlikte bir karar veriyoruz. Henüz o güne ilişkin veriler yok. Bir çocuk bugün sokakta oynuyor, sosyal mekanlarda bulunuyor ve tatile gidiyorsa bu onun hakkıdır. Ancak eğitim hakkı da vardır. Eğitim temel haktır ve biz çocukların eğitim hakkını ellerinden alamayız. Velilerimiz emin olsun ki çocukların ve öğretmenlerin sağlığı bizim için birinci derece önemlidir.”

YÜZ YÜZE, UZAKTAN, KARMA

Sağlık Bakanlığıyla son bir haftadadır defalarca görüşmeler yaptık. Şayet, ortak kararla ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılabilir’ denilirse hazırız, eğer bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime de hazırız. ‘Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle yüz yüze ve uzaktan eğitimin harmanlandığı karma bir model deneyin’ denilirse ona da hazırız. Bugün, EBA TV ve EBA İnternet üzerinde 1 yıllık eğitim-öğretim süresinin tüm içeriklerini bitirmek üzereyiz. Sınıf ortamlarına gelince, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için almamız gereken önlemlerin hepsi alındı. Çocukları küçük metrekarelere sığdırmak istemiyoruz. ‘Derslerin bir kısmı seyreltilsin’ denilirse biz ona göre dersleri seyrelteceğiz. Teknik kısmı bize, uzmanlara ait. Bu tedbirlere hazır olmamızın sebebi geçen seneden altyapının tamamlanmış olmasıdır. Faaliyetlerimiz bunun ispatı. Ağustos sonu ve eylül başı tablosuna göre en etkili şekilde hareket edeceğiz. Maske, temizlik malzemesi, okulların sağlık koşulları gibi LGS’yi nasıl başarıyla gerçekleştirdiysek bunu da yaparız. Fakat riskli görürsek ona göre hareket ederiz. Mali koşullarıyla, psikolojik ve sosyal koşullarıyla her seçeneğe hazırız.”

‘ÖZEL OKUL DEVLET OKULU FARKI YOK’

Özel okullar için de özel öğretim yapan kurumlar için de 15 Ağustos okul açılış tarihinin mecburi olmadığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Ağustos ile yüz yüze eğitimi şayet özel okullar uygun bulurlarsa başlatabilirler. Bunun dışında, devlet ve özel okullar arasında bir ayrım yok. Okulların açılış takvimi hepsi için 31 Ağustos olarak belirlendi.”

EĞLENİRKEN ÖĞREN ‘TABİİ’

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tabii’ adlı mobil uygulama beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmelerine imkan tanıyacak. Bakan Selçuk, “Çocuklarımız bu uygulamayla eğlenirken öğrenecek” dedi.