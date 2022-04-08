Üç noktanın kullanıldığı yerler nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

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İnsanlar eğitim hayatlarında çeşitli konularda bilgi sahibi olur. Matematik, Türkçe, Fen, Kimya, Fizik gibi derslerle eğitim yaşamlarımız canlanır. Türkçe eğitimi içinde Dil Bilgisi ve Edebiyat alanları söz konusudur. Dil Bilgisi konularından bir tanesi de noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerlerdir. İşte bizlere bu derste mutlaka üç noktanın kullanımı da öğretilmektedir.

Üç Noktanın Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

Bir noktalama işareti olan üç nokta üç tane noktanın yan yana yazılmasıyla oluşmaktadır. Örneğin (...) bu işaret parantez içinde bir üç noktadır.

İşte üç noktanın kullanıldığı yerler şöyle sıralanmaktadır;

Bir nedenden dolayı tamamlanmamış eksik kalmış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.

Kaba sayıldığı için açıklanmak istenmeyen cümlelerin sonlarında üç nokta kullanılır.

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Sözcük ya da bölümleri göstermek amacıyla üç nokta kullanılır.

Kurmaca denilen metinlerde kesik kesik süren anlatımı ve duraklı anlatımı yansıtmak amacıyla üç nokta kullanılır.

Bir konuda örnekler verirken başka örneklerin de olabileceğini belirtmek amacıyla iç nokta kullanılmaktadır. Buradaki amaç örneklerin sıralandığını belirtmektir.

Karşılıklı bir konuşmada eksik kalan ya da yeterli olmayan cevaplar olabilir. Bu durumu belli etmek için de üç noktaya yer verilir.

Bir alıntıda atlanmış bölümleri göstermek sebebiyle üç noktaya yer verilir. Hatta burada kullanılan üç nokta yay ayraç içine alınabilir.

Yine bir alıntı yazısında başta, ortada ve sonda alınmayan bölüm ve kelimelerin yerine de üç nokta kullanılmaktadır.

Ünlem veya seslendirmenin kullanıldığı cümlelerde anlatımı pekiştirmek amacıyla gerekirse coşkuyu arttırmak için de üç noktaya yer verilir.

Üç Noktanın Kullanımına Örnekler

Üç noktanın kullanımına örnek cümle ve metinleri açıklamalarıyla beraber şöyle sıraladık;

Yağmurun altında kalmış çocuklar, pencereler, kapılar, elektrik direkleri, arabalar... Bu örnek cümlede cümle sonuna üç nokta gelmiştir. Bu kullanım bir nedenden dolayı tamamlanmamış yani eksik kalmış cümle sonuna örnektir.

Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. Bu cümlede b harfinden sonra üç nokta kullanılmıştır. Bu kullanımda kaba olan sözcükleri belirtmek amacıyla üç noktanın kullanılmasına bir örnektir.

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Günde her kişi bir yemek yapmıştı: Patates salatası, mercimek köftesi, peynirli börek, kek... Bu cümlenin sonunda da üç nokta kullanılmıştır. Buradaki üç noktanın kullanımı örneklerin sıralanması ve hala devam etmesiyle ilgilidir.

Sen kimsin? Ben Gözde.. Hangi Gözde? ... Bu verilen örnek karşılıklı bir konuşmadır ve bazı yerlerde üç nokta kullanılmıştır. Bu durum konuşmada eksik ve yarım kalan yerlerin olduğunu bize göstermektedir.

Evlilikte uyum elbette ki evli kişilerin başkalarıyla ilişkileriyle alakalı değildir (...) Ama tek başına uyum kişiler arası iletişimle ilgilidir. Bu alıntıda ayraç içinde üç noktaya yer verilmiştir. Bu durum bize alıntıda atlanmış bir bölüm olduğunu göstermektedir.

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...Medeniyetin çöktüğü bir toplum insanlıktan uzaktır fakat medeniyetin yüksek düzeye ulaştığı yerlerde de insanlıktan bahsetmek anlamsızdır... Bu örnekte cümlenin en başında ve en sonunda üç nokta kullanılmıştır. Bu durum bize üç noktanın bazı kelimelerin yerine kullanıldığını göstermektedir. Cümle başında, ortasında ve sonunda üç nokta bu şekilde kullanılmaktadır.

Polisler yavaş yavaş yaklaştı. Onu ayakkabısından ve silahından tanıdılar. Hey dur Ali... hey dur! Bu örnek bir seslenmedir. Aynı zamanda ünlem de kullanılmıştır. Seslenmenin bir bölümünde üç noktaya yer verilmiştir. Çünkü buradaki anlatım pekiştirilmek istenmiştir.