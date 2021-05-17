Üç İstanbul kitabını kim yazmıştır? Üç İstanbul kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Üç İstanbul 1938 yılında yayınlanmış bir Türkçe eserdir. Üç İstanbul tarihi romanlardan bir tanesidir. Bu eserin ilk baskısı 1936 yılında basılmış ikinci eseri ise 1938 yılında basılmıştır. Osmanlı devletinde yaşananları anlatır.

Üç İstanbul Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Bu kitap Osmanlı imparatorluğunun nasıl çöküş sürecine girdiği anlatmaktadır. Romanda Adnan adlı karakteri anlatmaktadır. Adnan'ın annesi veremlidir ve annesi ile çok zorlu bir yaşam sürer. İstanbul'da ki 3 dönemi anlatan bir kitaptır. Üç İstanbul kitabının ana fikri batılılaşma yanlış olursa devletlerin çöküşleri de kaçınılmaz olur.

Üç İstanbul Kitabını Kim Yazmıştır?

Üç İstanbul kitabının yazarı Mithat Cemal Kuntay'dır.

Üç İstanbul Özet

Osmanlı ordusunda olan Albay Salim Bey Ruslar ile girmiş olduğu 93 harbi savaşında şehit olmuştur. Bunun üzerine ise karısı ve 8 yaşındaki oğlu da İstanbul'a göç etmek istemektedir. Adnan İstanbul'a yerleştikten sonra Darüşşafaka adlı okulda okumaya başlamıştır. Buradaki eğitimini başarılı bir şekilde tamamladık sonra hukuk eğitimi için Mekteb-i Hukuk'a başlamıştır. Adnan aynı zamanda ülkenin en prestijli gazetelerinden biri olan Sabah gazetesinde de görev almıştır. Sabah gazetesinde edebiyat üzerine yazılar yazar ve yazıları da pek çok kişi tarafından okunarak beğenilirdi.

Annesi ise verem hastalığına yakalanır bu dönem. Annesi Aksaray'a taşınmış ve burada küçük bir evde yaşamaya başlar. Adnan sürekli olarak gazetede yazar ve öğretmenlik de yaparak hayatını idame ettirir. Buradan elde ettiği gelir ile birlikte veremli annesine bakar. Ona sürekli olarak para göndererek her türlü ihtiyacını karşılar. Adnan Maliye'nin kızı olan Süheyla'ya ve Harb müşirinin kızına ders vermektedir. Özellikle Harb müşirinin kızı olan Belkıs Adnan'ı etkilemeyi başarmıştır. Ders verdiği süre zarfı boyunca Süheyla Adnan'a aşık olmuştur. Adnan'a aşık olmuştur fakat Adnan'ın da gönlü Belkıs'dadır.

Adnan daha sonra İttihat ve terakki cemiyetine davet edilir. Artık yazılarını burada yazmaya başlar ve buranın en güvenilir adamlarından bir tanesi olmuştur. Bundan dolayı Adnan artık iyice tanınan bir kişi olmuştur. Belkıs evli bir kişidir. Fakat kocası ile hiç mutlu değildir. Bundan dolayı kocasına boşanma davası açar. Kocası ile tek celsede boşanan Belkıs'da Adnan'a karşı bir şeyler hisseder. 1 ay sonra ise Adnan ile evlenmiştir.

1918 yılı gelmiş ve Milli mücadele dönemi başlamıştır. Milli mücadele döneminde ise Mondros mütarekesi başlamıştır. Adnan bu dönemde ortalıklarda fazla gözükmek istememektedir. İngilizlerde bu dönemde İstanbul'u işgal etmiştir. Aynı zamanda ittihatçıların en güvenilir adamlarından olan Adnan'ı aramaktadırlar. Adnan ortalıkta yokken Belkıs ise ona ihanet eder. Bir Rus prensine aşık olur ve onunla ilişki yaşamaya başlar. Adnan ortalıkta yokken ondan ayrılır ve boşanır. Adnan Belkıs ile ayrıldıktan sonra Süheyla ile evlenmiştir. Süheyla ve Adnan ilişkisinden bir Selim adında erkek çocuk dünyaya gelir. Daha sonra Adnan annesi gibi verem hastalığına yakalanır.

Üç İstanbul Karakterleri

- Süheyla

- Belkıs

- Adnan Bey

- Salim Bey