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Üç hedefte birinci

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#Üç Hedefte Birinci#THE#Bahçeşehir Üniversitesi
Üç hedefte birinci
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 14:20

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında üniversitelerin çalışmalarını inceleyen 2024 Etki Sıralaması’nda 125 ülke ve bölgeden 2 bin 152 üniversite değerlendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi üç kalkınma amacında Türkiye birincisi oldu.

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Üniversite ayrıca, 2 bin 152 üniversite arasında nitelikli eğitim amacında 18’inci, cinsiyet eşitliği amacında 26’ncı, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacında 32’nci olurken amaçlar için ortaklıklar ve eşitsizliklerin azaltılması dünya sıralamasında 101-202, sanayi, yenilikçilik ve altyapı ayanında ise 201-300 bandında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu “Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik katkılarımızın, ulusal ve uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Elde ettiğimiz başarı da sürdürülebilir kalkınmaya olan tutkumuzun somut bir çıktısı. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ekip arkadaşlarımın azim ve gayretleriyle elde ettiğimiz bu başarıların, gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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#Üç Hedefte Birinci#THE#Bahçeşehir Üniversitesi

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