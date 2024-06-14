Üç hedefte birinci

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Üniversite ayrıca, 2 bin 152 üniversite arasında nitelikli eğitim amacında 18’inci, cinsiyet eşitliği amacında 26’ncı, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacında 32’nci olurken amaçlar için ortaklıklar ve eşitsizliklerin azaltılması dünya sıralamasında 101-202, sanayi, yenilikçilik ve altyapı ayanında ise 201-300 bandında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu “Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik katkılarımızın, ulusal ve uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Elde ettiğimiz başarı da sürdürülebilir kalkınmaya olan tutkumuzun somut bir çıktısı. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ekip arkadaşlarımın azim ve gayretleriyle elde ettiğimiz bu başarıların, gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.