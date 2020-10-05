Uavt nedir? Uavt adres kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?

UAVT, Ulusal Adres Veri Tabanının kısa adıdır. Bütün adres kodları bu sisteme kayıtlıdır. 1 Mart 2013’de Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasıyla birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Deprem sigorta poliçelerinin yapılmasında, yenilenmesinde, olası sorunlarda hızlı şekilde ulaşılmasında önemli rol oynar.

UAVT Nedir?

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Türkiye’de bulunan bütün binaların adres ve kodlarının bulunduğu bir sistemdir. Adrese kayıt sistemi kullanılmaya başlandığından beri, mahalle, sokak, bulvar, cadde, bina, iç kapı numaralarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları bütün yazışmaları adrese kayıt sistemi UAVT üzerinde yaptığından bilgilerin doğruluğu önemlidir. Vatandaşa hızlı ve doğru şekilde ulaşılması için bu bilgilerin doğru girilmesi önemlidir. Bu nedenle olası adres değişikliklerinizi en hızlı şekilde kayıt ettirmelisiniz. Bunun dışında da periyodik olarak UAVT sistemine girerek, bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.

UAVT, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Sistemin yürütülmesi ve kontrolü bu birim tarafından yapılıyor. Bu sistemle adrese kayıt sistemi daha kapsamlı hale getirilmiştir. Türkiye’deki adresler tek bir veri tabanında toplandığı için yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları istedikleri vatandaşlara rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

UAVT Adres Kodu Sorgulama ve Öğrenme Nasıl Yapılır?

Adres kodu 10 haneli olup, her bina, konut ve işyerine özeldir. Dask poliçesi hazırlamada, poliçe ödemelerinin yapılmasında ve birçok kamu işlemlerinde adres kodu kullanılıyor. Binanızın, konutunuzun veya işyerinizin adres kodunu sorgulayabilir ve kolay şekilde öğrenebilirsiniz.

Adres kodunuzu, www.adreskodu.dask.gov.tr veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Dask üzerinden adres kodunuzu öğrenmeniz 5 adımda oluyor. Birinci adımda “adres kodunu öğren” butonuna tıklıyorsunuz. İkinci adımda il, ilçe, bucak/köy, mahalle seçeneklerini belirliyorsunuz.

Üçüncü adımda cadde/bulvar/meydan; bina/site; bina numarasına göre seçeneklerinden birini seçiyorsunuz. Seçtiğiniz seçeneğe göre aşağıdaki seçeneklerden birini tıklıyorsunuz. Dördüncü adımda bina adınızı seçiyorsunuz. Beşinci adımda iç kapı numaranızı seçtiğinizde karşınıza “ben robot değilim” doğrulama ekranı geliyor. Bu doğrulamayı yaptığınızda adres kodunuz ekrana geliyor.

E-devlet üzerinden bu kadar aşamalı olarak adres kodunuzu öğrenmiyorsunuz. TC numaranızla ve e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr sitesine giriyorsunuz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından NVİ Adres Bilgilerim seçeneğini seçiyorsunuz. Adres bilgilerinizle birlikte en altta adres kodunuzu görebilirsiniz.