Ü Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
U harfinden sonra gelen Ü, alfabenin 26. harfidir. Türkçe dışında birçok Avrupa dilinde de yer alan Ü harfi, Üniversite kelimesinin kısaltması olarak da kullanılmaktadır. Ü harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
İsim - şehir oynarken Ü harfi ile başlayan şehir ve hayvan ismi bulmak zor olduğundan bu kısımlar genellikle boş bırakılır. İlk harfi Ü olan ülke ve bitki bulmak da diğer harflere göre oldukça zordur.
Ü harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Üveyik
Üç Dikenli Balık
Üç Parmaklı Karıncayiyen
Ü harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Türkiye'de Ü ile başlayan hiçbir şehir bulunmamaktadır.
Ü Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
195 ülke arasında ilk harfi Ü olan sadece bir ülke vardır: Ürdün
Ü Harfi ile Başlayan İsim
Ü harfi ile başlayan kadın isimleri:
Üftade
Ülkü
Ünzile
Ümran
Üçgül
Übeyde
Ümmü
Ülken
Ümmühan
Ülken
Ülker
Üstün
Üzüm
Ülkü
Ü harfi ile başlayan erkek isimleri:
Üzeyir
Ümit
Ümmet
Ünal
Üçer
Übeydullah
Ülger
Ülken
Ünalan
Ünlü
Ünkaya
Ünsal
Ünsever
Üstem
Üveys
Ü Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Ütü
Ütü masası
Üçlü Priz
Üzengi
Ü Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Üzerlik
Üveyz Yaprağı
Ü Harfi ile Başlayan Çiçek
Ü harfi ile başlayan bir çiçek bulunmaktadır: Üçgüller Çiçeği
Ü Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
Üzüm
Üvez
Ü Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Üveyik
Ü Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Ümit Acar
Ümit Yesir
Ümit Çırak
Ümit Cin Güven
Ümit Belen
Ümit Ülgen
Ümran Sevinç
Ümran Ertok
Ülkü Ülker
Ülkü Duru
Ünal Gümüş
Ülker Su Osmanoğlu