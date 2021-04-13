Ü Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

İsim - şehir oynarken Ü harfi ile başlayan şehir ve hayvan ismi bulmak zor olduğundan bu kısımlar genellikle boş bırakılır. İlk harfi Ü olan ülke ve bitki bulmak da diğer harflere göre oldukça zordur.

Ü harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Üveyik

Üç Dikenli Balık

Üç Parmaklı Karıncayiyen

Ü harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Türkiye'de Ü ile başlayan hiçbir şehir bulunmamaktadır.

Ü Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

195 ülke arasında ilk harfi Ü olan sadece bir ülke vardır: Ürdün

Ü Harfi ile Başlayan İsim

Ü harfi ile başlayan kadın isimleri:

Üftade

Ülkü

Ünzile

Ümran

Üçgül

Übeyde

Ümmü

Ülken

Ümmühan

Ülken

Ülker

Üstün

Üzüm

Ülkü

Ü harfi ile başlayan erkek isimleri:

Üzeyir

Ümit

Ümmet

Ünal

Üçer

Übeydullah

Ülger

Ülken

Ünalan

Ünlü

Ünkaya

Ünsal

Ünsever

Üstem

Üveys

Ü Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Ütü

Ütü masası

Üçlü Priz

Üzengi

Ü Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Üzerlik

Üveyz Yaprağı

Ü Harfi ile Başlayan Çiçek

Ü harfi ile başlayan bir çiçek bulunmaktadır: Üçgüller Çiçeği

Ü Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

Üzüm

Üvez

Ü Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

Üveyik

Ü Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

Ümit Acar

Ümit Yesir

Ümit Çırak

Ümit Cin Güven

Ümit Belen

Ümit Ülgen

Ümran Sevinç

Ümran Ertok

Ülkü Ülker

Ülkü Duru

Ünal Gümüş

Ülker Su Osmanoğlu