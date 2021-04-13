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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:42 | Son Güncelleme:

Ü Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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Ü Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

U harfinden sonra gelen Ü, alfabenin 26. harfidir. Türkçe dışında birçok Avrupa dilinde de yer alan Ü harfi, Üniversite kelimesinin kısaltması olarak da kullanılmaktadır. Ü harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

İsim - şehir oynarken Ü harfi ile başlayan şehir ve hayvan ismi bulmak zor olduğundan bu kısımlar genellikle boş bırakılır. İlk harfi Ü olan ülke ve bitki bulmak da diğer harflere göre oldukça zordur.

 Ü harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Üveyik

 Üç Dikenli Balık

 Üç Parmaklı Karıncayiyen

 Ü harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Türkiye'de Ü ile başlayan hiçbir şehir bulunmamaktadır.

 Ü Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 195 ülke arasında ilk harfi Ü olan sadece bir ülke vardır: Ürdün

 Ü Harfi ile Başlayan İsim

 Ü harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Üftade

 Ülkü

 Ünzile

 Ümran

 Üçgül

 Übeyde

 Ümmü

 Ülken

 Ümmühan

 Ülken

 Ülker

 Üstün

 Üzüm

 Ülkü

 Ü harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Üzeyir

 Ümit

 Ümmet

 Ünal

 Üçer

 Übeydullah

 Ülger

 Ülken

 Ünalan

 Ünlü

 Ünkaya

 Ünsal

 Ünsever

 Üstem

 Üveys

 Ü Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Ütü

 Ütü masası

 Üçlü Priz

 Üzengi

 Ü Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Üzerlik

 Üveyz Yaprağı

 Ü Harfi ile Başlayan Çiçek

 Ü harfi ile başlayan bir çiçek bulunmaktadır: Üçgüller Çiçeği

 Ü Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

 Üzüm

 Üvez

 Ü Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Üveyik

 Ü Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Ümit Acar

 Ümit Yesir

 Ümit Çırak

 Ümit Cin Güven

 Ümit Belen

 Ümit Ülgen

 Ümran Sevinç

 Ümran Ertok

 Ülkü Ülker

 Ülkü Duru

 Ünal Gümüş

 Ülker Su Osmanoğlu

 

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