TYT'ye 2 milyon 819 bin 362 kişi katıldı

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Verilere göre; 301 bin 508 aday TYT’ye katılmadı. Alan Yeterlilik Testleti’ne (AYT) 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 adayın sınava katıldı, 243 bin 203 adayın ise sınava girmedi. Yabancı Dil Testleri’nde (YDT) ise başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ının sınava katıldı, 62 bin 294 adayın sınava girmedi.

KADIN ADAYLAR DAHA FAZLA

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'i, kadın adayların yüzde 92,16'sı AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ü, kadın adayların yüzde 90,64'ü ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'u, kadın adayların ise yüzde 78,19'u oturumlara katıldı. “Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu:

“Birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru sorularak 120 dakikada cevaplanması istendi. Üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 sorudan iptal edilen hiçbir soru olmadı.

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MATEMATİKTE ORTALAMA 7,9

"TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 oldu.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275 oldu.

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YDT ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleşti.

SÖZELDE KADINLAR BAŞARILI

TYT'de Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek. Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı.”