TYT'ye 1 gün kala 10 kilit öneri

1) SON TEKRARLARI YAP: Ders çalışacak öğrenciler son tekrar ya da soru çözümü yapabilir ancak TYT denemesi çözmesin. Zira son demenin kötü geçmesi sınavla ilgili endişeleri arttırabilir. Dolayısıyla daha çok eksikleri kapatacak yöntemler seçin.

2) OLUMLU DÜŞÜN: Son gün öğrencinin olumlu düşünmesi çok faydalı. En başarılı olduğu denemeyi ya da süreyi en başarılı kullandığı testi alarak başarıları kendine hatırlatması sınav için neredeyse bir mini terapi görevi görür. Şu bir gerçek ki zihni boş bırakırsak olumsuz duygular ön plana çıkar. Böyle stresli anlarda bilmediğimiz eksikler ya da başarısızlıklarımız meydana çıkar. Bunu sıfırlamak ya da olumluya çevirmek için başarıları hatırlamak en iyi çözümdür. Bunu bir kağıda yazarak ya da yakın bir arkadaşla konuşarak yapmak faydalıdır.

3) BESLENME RUTİNİNDEN ÇIKMA: Beslenme konusunda rutinlerden çıkmayın. Sağlığınıza zarar verme etkisi olan şeylerden uzak durun. Rutinleri bozduğunuzda acaba başka bir tesiri olur mu gibi korkular oluşması performansı etkiliyor.

4) UYUYAMAZSAN PANİKLEME: Sınavdan önceki gece uyku problemi öğrencilerin yüzde 80’inde yaşanıyor. “Ya o gece uyuyamazsam” korkusu sarıyor. Tıp fakültesinden Prof. Dr. Yavuz Selvi ile yaptığımız bir çalışmada, üniversite sınavı eşik değeri çok yüksek bir olay olduğu için az uyku ile sınava girse bile zihnin odaklanma konusunda performans açısından farklılık göstermediği ortaya çıktı. Tabii ki bu uyumadan sınava gidin anlamına gelmiyor. Ancak uykusuz kalırsam korkusunu yenmek için faydalı bir araştırma...

5) SOSYAL MEDYADAN UZAK DUR: Sınavdan önce sosyal medyadan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Kendi iç dünyanıza ve istediklerinizi yapmaya yönelmeniz daha sağlıklı olur.

Gökhan Müftüoğlu

6) AİLENLE ANLAŞMA YAP: Sınava velisiyle gitmek istemeyen ya da sınava çocuğunu götüremeyecek ebeveynle gitmek isteyen öğrenciler olabilir. Evden çıkmadan önce bu tarz talepler net bir şekilde konuşularak anlaşma yapılabilmeli. Ebeveynin gerginliği öğrenciye geçebiliyor ya da tam tersi öğrenci kendini yalnız hissettiği için motivasyonu düşüyor.

7) GERİLİRSEN SALONA GEÇ: Sınav yerinde bahçede ne kadar vakit geçireceğiniz de tamamen mizaçla ilgili. Bahçe gerginlik yaratmaya başladığı anda sınav salonuna geçin. Ancak sakinseniz olabildiğince dışarıda kalabilirsiniz.

8) DERİN NEFES AL: Salona yerleştikten sonra sınavı bekleme anı kalıyor geriye. Sınav başlamadan adayların zihnine, “Acaba şu konudan soru gelmiş midir”, “Soruları yapabilecek miyim” gibi onlarca soru geliyor. Ancak gerçek şu ki sınav başlamadan bu soruların cevabını zihin bulamayacak. Dolayısıyla bu cevabı bilinmez sorular yerine başarılarınızı hatırlayın, derin nefes alın ve kendinizi rahatlatın. Sınavın ilk başında 5-10 dakika ‘Hiçbir şey bilmiyorum’ diye düşünmek çok normaldir. Ancak bu noktada paniklemeden, bu durumun geçeceğini bilmek çok önemli. Yılmadan soru çözmeye devam edin.

9) KODLAMAYA DİKKAT: Optik kodlamaya mutlaka dikkat edin. Alıştığınız yöntemlerin dışına çıkmamaya çalışın.

10) CEVAPLARA BAKMA: TYT’den sonra da adaylar sosyal medyadan uzak kalmalı. TYT’ye ait sorularla ilgili sosyal medyada dolaşan yorumlara bakan bir öğrenci bir soruda bile hata yaptığını düşününce morali bozuluyor. Ertesi gün AYT sınavının olması, motivasyonu yüksek tutmayı gerektiriyor. Dolayısıyla TYT cevaplarına bakmayın. Bunun yerine aile ve arkadaşlarla vakit geçirin. AYT asıl seçici sınav olduğundan dolayı isteğe bağlı olarak AYT için son tekrar ya da soru çözümü yapılabilir.

POZİTİFE ODAKLANIN





Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan da sınav öncesi motivasyon yükseltmenin yollarını anlattı: “Kendinize güveninizi arttıracak, motivasyonunuzu yükseltecek faaliyetlerde bulunun. Çok keyif aldığınız bir işe zaman ayırın. Motivasyon içerikli TedX konuşmaları dinleyerek ve başkalarının hayatından, söyleminden feyz alarak motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Zorlu geçen bu dönemde çevremizde bizleri rahatlatacak, duygu, düşünce ve moral olarak yukarıya çekecek insanlara ihtiyaç duyulur. Çevrenizde bu tür insanlar varsa lütfen onlara zaman ayırmayı konuşmayı, gezmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Elde edeceğimiz başarıda mutlaka onların da katkısı olacaktır.”