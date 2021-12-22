TYT ve AYT arasındaki fark nedir? TYT ve AYT farkı

Haberin Devamı

Herkesin duymuş olduğu TYT ve AYT sınavları arasında bir takım farklar bulunuyor. TYT, temel yeterlilik sınavıdır. Öğrencilerin sahip olduğu yetenekleri ölçer ve birinci oturumdur. AYT ise, ikinci oturum sınavıdır.

TYT ile AYT Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde öğrencilerin girdiği sınavlar çok farklı olabiliyor. Sınavların çok farklı olması, öğrencilerin aklını karıştırıyor. Uygulanan sınavların aralarında yer alan tüm farklar internette araştırılıyor. TYT sınavı da araştırılan sınavlar arasındadır. TYT ile AYT sınavı birbirine benzese de çok büyük farkları bulunuyor. TYT ilk oturum, AYT ise ikinci oturum bir sınavdır. TYT sınavında öğrenci yetenekleri ölçer, AYT sınavında ise öğrencilerin kendi alanındaki başarılarını ölçer.

TYT ve AYT Farkı

TYT ve AYT sınavlarını duyan her öğrenci, sınavlar arasında bir fark olup olmadığını araştırabiliyor. TYT ve AYT sınavlarının belirgin birçok farkı bulunuyor. TYT ilk oturum sınavı olarak biliniyor. AYT ise, ikinci oturumda yapılan bir sınavdır. TYT sınavında öğrencilerin yetenekleri tespit edilir. AYT sınavında, öğrencilerin kendi belirlemiş olduğu alanlardaki başarısı ölçülür.