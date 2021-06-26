TYT hakkında uzman görüşleri

MATEMATİK ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ZORDU

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları TYT sorularını değerlendirdi.

MATEMATİK (Ertuğrul Çelik-Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

GEOMETRİ (Mehmet Güler): 2021 TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK (Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9'uncu ve 10'nuncu Sınıf konularıydı. Beklenmedik bir soru yok. Adaylar ısı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaştı. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA (Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9'uncu ve 10'uncu Sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

BİYOLOJİ (Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf ve 10’uncu sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeyde.

TÜRKÇE (Mutlu Kılavuz): TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı.

TARİH (Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular soruldu.

COĞRAFYA (Lale Erdemli): Soruların 9’uncu ve 10’uncu sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru soruldu. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş.

FELSEFE (Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.

MÜFREDATA UYGUN BİR SINAV

Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi.



Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: 2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmış. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10’uncu sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9’uncu ve 10’uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü.

- Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istendi. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlandı.

- Türkçede paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulandı. Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görüldü.

- Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta, bilgiyi yorumlayan sorular soruldu. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapıldı.

- Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü.

GEOMETRİ ZORLADI

Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel: Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yönelik. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtildi. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular oldu.

BİR SORUDA BİRKAÇ KAZANIM SORULDU

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerineydi. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorudu. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracak. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtildi. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerden. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülüyor.

ÇALIŞAN BAŞARILI OLUR

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay: 2021 TYT’ de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülüyor.

9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır.

SORULAR ANLAŞILIR

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9’uncu sınıftan, 3 tane 10’uncu sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde soruldu. Beklenilmeyen bir soru yok. Sınavda, müfredatta 11’inci sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10’uncu sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10’uncu sınıfta okudukları “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunuyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

SÜRPRİZ OLMADI

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: 2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsıyor. Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9’uncu sınıf, üç tanesi 10’uncu sınıf müfredatına ait. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmış. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görüldü. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görüldü. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülüyor.

TARTIŞMALI SORU YOK

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler: Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9’uncu ve 10’uncu sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsıyor. 9’uncu sınıf kazanımlarından 2, 10’uncu sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengeli. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmuyor.

YORUM AĞIRLIKLI

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular soruldu. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınav. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden geldi. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Sınav, alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesinde.

TEMEL KAVRAMLARI SORGULUYOR

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Sorular müfredata uygun. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermiyor. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmış. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekiyor. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeyde.