TYT birincisi Kağan Özdemir: İnandım ve başardım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Nevşehir’deki Özel Kardelen Koleji Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde eden beş kişiden biri oldu. 120 sorudan sadece bir Türkçe sorusunu yanlış cevaplayan Özdemir, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmen ailenin iki çocuğundan biri olan Hüseyin Kağan Özdemir, başarısında emeği geçen başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

‘SONUCU GÖRDÜĞÜM GİBİ ANNEME SARILDIM’

Sınav sonuçlarını, akraba ziyaretleri yapmak için geldiği Bursa’da öğrendiğini belirten Hüseyin Kağan Özdemir, şunları söyledi:

"Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. İçimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığın çok sevindim. 119 net yaptım. Bir yanlış yapmışım. Beş kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes bir soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama bir yanlışla da birinci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçeden bir yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında birinciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum.

DOKTOR OLMAK İSTİYORUM

Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece birinci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı."

‘MESLEKTAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Oğlunun Türkiye birinciliği elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Mahir Özdemir, eşinin ve kendisinin de matematik öğretmeni olduğunu belirterek, "Oğlumun birinci olması beni bir baba olarak çok mutlu etti. Katkıda bulunan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum, çok mutluyum. Çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu ama bizler de nasıl planlı çalışması gerektiği konusunda yardımcı oluyorduk. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planladı ve kendisi çalıştı. Kendisinin hakkında bir hayalim yoktu ama kendisinin bütün kararını destekliyorum" dedi.