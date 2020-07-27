TYT birincisi Gürkan İnal: Çok şaşırdım

Gürkan İnal, “Üniversite sınavında bir derece bekliyordum, ama bu kadarını beklemiyorum, açıkcası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük” dedi.

'ÖĞRENCİMİZİ KUTLUYORUM'

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay, yaptığı açıklamada İnal'ı kutlayarak şunları söyledi:

“TED Ankara Koleji’nde öğrencilerimizi hem akademik yönden hem de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası programlarla destekliyoruz. Bu yıl üniversitelerindeki bölümlerinden birincilikle mezun olan pek çok öğrencimizin olduğu haberlerini aldık. Öğrencimiz Gürkan da üniversite sınavında elde ettiği bu güzel dereceyle diğer öğrencilerimiz gibi okulumuzu gururlandırdı. Başarısından dolayı kutluyorum."