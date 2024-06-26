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TYÇ logosu yurt dışında istihdam sağlıyor

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#TYÇ#TYÇ Logosu Yurt Dışında İstihdam Sağlıyor#Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
TYÇ logosu yurt dışında istihdam sağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 14:44

Türkiye’de toplam 898 üniversite programı, 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilk defa Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanacak. Logolu programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınacak ve istihdam imkanları artacak.

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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkı veriliyor. Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın birçok yetkilendirme ve akreditasyon aşamasından geçmesi gerekiyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda da TYÇ Kurulu’na iletilen bu programlar, uygun bulunması halinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip oluyor.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE KOLAYLIK
Mezuniyet belgesinde TYÇ logosunun bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getiriyor. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor. Ayrıca TYÇ Logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında ve yatay ile dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor.

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#TYÇ#TYÇ Logosu Yurt Dışında İstihdam Sağlıyor#Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

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