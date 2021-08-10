Twitter Nasıl Kapatılır? Twitter Hesap Kapatma Linki

Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass, tarafından 2006'nın Mart ayında oluşturulmuştur ve Temmuz 2006 tarihinde de kullanıma açılmıştır. 2013 tarihinde en fazla ziyaret edilmiş olan on tane internet sitesinden bir tanesi olmuştur ve "İnternetin SMS'i" şeklinde tanımlanmıştır. 2020 senesinde 339,6 000.000 aktif kullanıcıya ulaşmıştır.

Twitter Hesabı Nasıl Kapatılır?

Twitter hesabının kapatılması için kullanıcıların takip etmesi gereken bir takım adımlar bulunur. Bu adımların takip edilmesi ile birlikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadan twitter hesabı kapatılmış olur. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

İlk olarak mevcut olan ve kapatılmak istenen twitter hesabına giriş yapılır.

Hesaba giriş yapılmasının ardından sağ üst tarafta yer alan dişli bir çark veya fotoğrafın bulunduğu yere tıklanır.

Açılmış olan menünün içerisinde ayarlar kısmına tıklanır.

Sonrasında ise en alt kısımda yer alan hesabımı devre dışı bırak alternatifine basılır.

Gelen sayfa üzerinde yeniden hesabımı devre dışı bırak alternatifi seçilir.

Bu butona tıklandığı zaman hesap direkt olarak kapanacaktır. Bununla birlikte bilinmesi gereken önemli bir unsur vardır. Bu unsur kapsamında, otuz gün içinde yeniden yapılacak olan giriş işlemi, hesabın kapanmasını önleyecektir. Bu durumda hesap silme işleminin yeniden tekrarlanması gerekir. Otuz günden daha uzun süre boyunca hesap açma işlemi yapılmaz ise söz konusu olan twitter hesabı kalıcı bir şekilde kapanacaktır.

Twitter Hesap Kapatma Linki Nedir?

Twitter heap kapatma linki, kullanıcıyı direkt olarak hesap kapatma kısmına götüren bir linktir. Bu linke tıklayarak kapatılmak istenen twitter hesabına giriş yapılır. Bahsedilen link hem pratiktir hem de hesabın kolay bir şekilde kapatılmasına yardımcı olur. Twitter hesabını kapatmak, esas olarak diğer pek çok sosyal ağa kıyasla daha kolaydır. Twitter hesabının kapatılabilmesi için öncelikle belirtilen bu linke tıklamak gerekir: https://twitter.Com/settings/accounts/confirm_deactivation

Twitter’in Özellikleri Nelerdir?

Twitter platformu çok sayıda niteliği bünyesinde bulundurur. Öncelikle kullanıcılar tarafından atılmış olan tweetler herkes tarafından görülebilme olanağına sahiptir. Bununla birlikte kullanıcılar atmış bulundukları tweetleri yalnızca kendi bünyesinde bulunan takipçilerin görebileceği bir biçimde sınırlandırabilmektedir. Kullanıcılar bir başka kullanıcıların tweetlerini görebilmek amacı ile bu kullanıcıları takip edebilirler. Takip ettikleri kişi ya da kurumların takipçi sayılarını ve bu kişilerin kimleri takip ettiklerini görebilme imkanına sahip olurlar.