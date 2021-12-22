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Tuzun suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı ve neden?

#Tuzun Suda Çözünmesi Fiziksel Mi Kimyasal Mı?#Araştırma#Konu Anlatımı
Tuzun suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı ve neden

Şeker ile beraber tuzun suda çözünmesinin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğu merak edilen konular içerisinde geliyor. Özellikle bu konuda en çok karıştırılan durumlar içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Peki, tuzun suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı ve neden tüm detayları ile derledik.

 

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Fiziksel ya da kimyasal çözülme belli başlı bazı unsurlara göre değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik değer çatısı altında maddelerin çözülmesi arasındaki farklar ortaya çıkar. Özellikle bu konuda en çok karıştırılan durumlar içerisinde şeker ile tuzun suda çözünmesi geliyor.

Tuzun Suda Çözünmesi Fiziksel mi Kimyasal mı?

Hem şeker hem de tuzun suda çözünmesi genel olarak fiziksel bir unsur olarak öne çıkar. Buharlaşma üzerinden gerçekleşmesi ile beraber tuzun suda çözünmesi fiziksel bir yapıdır. Kimyasal süreci ise bu konuda çok başka bir reaksiyon kapsamında öne çıkar. Bu durum madde üzerinde bir etki oluştururken, kimyasal süreç ise atomlar üzerinden sağlanır.

Tuzun Suda Çözünmesi Neden Fizikseldir?

En merak edilen konular içerisinde tuzun suda çözünmesi fiziksel mi yoksa kimyasal mı olup olmadığı geliyor. Bu doğrultuda genel olarak buharlaşma fiziksel bir çözünmedir. Bu yönden bakılacak olursa normalde suyun buharlaşması ile beraber geriye tuz kalır. Yani bu doğrultuda bir ayrışma söz konusudur. O yüzden tuzun suda çözünmesi buharlaşma ile sağlandığı için bunun bir fiziksel ayrışma olduğunu ifade etmek mümkün.

 

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