Tuzun suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı ve neden?

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Fiziksel ya da kimyasal çözülme belli başlı bazı unsurlara göre değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik değer çatısı altında maddelerin çözülmesi arasındaki farklar ortaya çıkar. Özellikle bu konuda en çok karıştırılan durumlar içerisinde şeker ile tuzun suda çözünmesi geliyor.

Tuzun Suda Çözünmesi Fiziksel mi Kimyasal mı?

Hem şeker hem de tuzun suda çözünmesi genel olarak fiziksel bir unsur olarak öne çıkar. Buharlaşma üzerinden gerçekleşmesi ile beraber tuzun suda çözünmesi fiziksel bir yapıdır. Kimyasal süreci ise bu konuda çok başka bir reaksiyon kapsamında öne çıkar. Bu durum madde üzerinde bir etki oluştururken, kimyasal süreç ise atomlar üzerinden sağlanır.

Tuzun Suda Çözünmesi Neden Fizikseldir?

En merak edilen konular içerisinde tuzun suda çözünmesi fiziksel mi yoksa kimyasal mı olup olmadığı geliyor. Bu doğrultuda genel olarak buharlaşma fiziksel bir çözünmedir. Bu yönden bakılacak olursa normalde suyun buharlaşması ile beraber geriye tuz kalır. Yani bu doğrultuda bir ayrışma söz konusudur. O yüzden tuzun suda çözünmesi buharlaşma ile sağlandığı için bunun bir fiziksel ayrışma olduğunu ifade etmek mümkün.