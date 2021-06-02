Tüzük Nedir, Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tüzük Kelimesi Ne Anlama Gelir? Tüzük Sözlük Anlamı

Tüzük kelimesi genellikle düzenlenmesi ve uygulaması gereken kuralları belirleyen bir yöntem olarak bilinmektedir. İşlerin nasıl yürütüleceğini gösterdiği gibi işlerin uygulanmasındaki kuralları da tanımlamaktadır.

Tüzük Nedir? Nasıl Yazılır?

Tüzük herhangi bir derneğin bir örgütün çalışmalarını ve yönetim şekillerini yürütme işlerini düzenleyen kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Tüzük hükümleri o kuruluşun yetki organlarınca kurulabilen ve kaldırılabilen maddelerin tamamını oluşturmaktadır. Tüzük kelimesi doğru yazılışı tüzük şeklinden olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Tüzük Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Tüzük devlette bir işin nasıl yapılacağını düzenleyen kararlar olarak kullanılmaktadır. Türk Dil kurumuna göre ise tüzük kelimesi kurumun işlerini ve çalışma şekillerini düzenleyen gerekli maddelerin tamamdır.

Tüzük Sözlük Anlamı Nedir?

Tüzük sözlük anlamı da aynı şekilde bir kurumun faaliyetlerini işleyişini düzenleyen ancak o kurumun yetkili organları tarafından değiştirilebilen maddelerin toplamıdır. Tüzükler kanunların açıkça belirtmediği hallerde veya kamu kurum veya kuruluşların işlerinin kanun kapsamında kanuna uygun olarak yapılmasını sağlamaktadır. Tüzük kelimesi resmi yerlerde ve kamu kurumlarında daha çok kullanılan bir kelimedir.

Tüzükler belirli organlarca ortaya koyularak kaldırılabilen kanuni maddelerdir. Tüzüklerin uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Bir kurumda belirlendiği takdirde farklı bölgelerdeki tüm benzer kurumlarda da uygulanmaktadır.