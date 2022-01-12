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Tuzlu su elektriği iletir mi? Tuzlu su elektrik akımını neden ve nasıl iletir

#Araştırma#Tuzlu Su Elektriği İletir Mi#Tuzlu Su
Tuzlu su elektriği iletir mi Tuzlu su elektrik akımını neden ve nasıl iletir

Kimyasal ya da fiziksel açıdan özellikle tuzlu suyun elektriği iletip iletmediği merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, tuzlu su elektriği iletir mi? Tuzlu su elektrik akımını neden ve nasıl iletir tüm detayları ile derledik.

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Elektrik eğitimi noktasında birçok değişik katı madde bulunmaktadır. Aynı zamanda katı maddeler sıvı maddenin bir araya gelmesi üzerinden de elektriğin iletilip iletilmediği öne çıkıyor. Bu konuda genelde şekerli su ya da tuzlu su deneyleri yapılır.

 Tuzlu Su Elektriği İletir mi?

 Merak edilen konulardan biri olarak tuzlu su elektriği iletir mi ne sorusu geliyor. Şekerli su elektriği iletmezken, tuzlu suyun ise elektriği ilettiğini ifade etmek mümkündür.

 Tuzlu Su Elektrik Akımını Neden ve Nasıl İletir?

 Tuzlu su elektriği iletir çünkü tuzlu suda iyonlar birbirinden ayrışır. Yani bu doğrultuda tuz ve suyun karışımı ile beraber iyonların birbirinden ayrılması elektriğin geniş bir alanda üretilmesine imkan verir. Bu sebepten dolayı genel olarak elektronların serbest kalması ile beraber serbest bir şekilde Elektrik iletimi sağlanır.

 

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