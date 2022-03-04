Tuzla Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Tuzla Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Haberin Devamı

Tuzla'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İntercity istanbul Park

2- Şelale Eğitim Parkı Planetaryum ve Gözlemevi

3- Maria Aqupark Waterland

4- Tuzla Sahili

5- Aydos Tepesi

6- Aslan Park

7- Halk Plajı

8- Aydos Ormanı

Tuzla Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Anadolu Yakasında yer alan Tuzla, Kartal Adliyesine bağlıdır. Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy ve Pendik, 2013 yılında açılan Kartal Adliyesinin baktığı diğer ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul Tuzla Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İzmit'e bağlı Çayıreli ilçesiyle sınır komşusu olan Tuzla, Anadolu Yakasında yer almaktadır. İlçeye Marmaray, otobüs ve metro ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Tuzla ile İlgili Bilgiler

Anadolu Yakasının yüzölçümü bakımından en büyük 3. ilçesi olan Tuzla'da 6 semt ve 17 mahalleden oluşur. İlçenin en kalabalık semtleri ve mahalleri şunlardır: 1- İçmeler 2- Mimar Sinan Mahallesi 3- Aydınlı 4- Orta Mahallesi 5- Orhanlı 6- Evliya Çelebi Mahallesi 7- İstasyon