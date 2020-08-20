Tüzel kişi ne demek? Tüzel nedir? Tüzel TDK kelime anlamı

Tüzel sıfat olarak kullanılmaktadır ve Türk Dil Kurumunun açıklamasında ise hukuksal, hukuki veya hukukla alakalı anlamları taşımaktadır. Aynı zamanda da hükmi veya hükümle ilgili olarak anlamlarda gelmektedir.

Tüzel Ne Demek?

Tüzel kişi genel olarak belgeler üzerinde kullanılan bir ifadedir. Bununla beraber Türk Dil Kurumunda hukuksal anlamına gelmektedir. Bundan kaynaklı genel olarak hukuk için kullanılan ve resmi evraklarda geçen kelime grubu içerisindedir. Aynı zamanda da tüzel kelimesi uygun anlamına da gelmektedir.

Tüzel kelimesi genel olarak hukuki işlemlerde kullanılan bir sözcük grubudur. Tüzel kişi ise kişinin kanun önünde bir malı olduğunu veya resmi olarak kendi işinin olduğunun göstergesidir. Tüzel kelimesi aynı zamanda da sözcük grubu olarak kullanılmaktadır. Kullanımına uygun olarak kullanılması durumunda genel olarak sıkça kullanılan bir kelime yapısıdır. Özellikle hukuki işlemlerde tüzel ve tüzel kişilik farklı olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda da edebiyatta da kişilerin sıklıkla karşılaştığı tüzel kelimesi, kişilerin sıklıkla görebileceği resmi bir terimdir.

Tüzel TDK Kelime Anlamı

Tüzel kelimesinin TDK’daki anlamı genel olarak hukuksal olarak geçmektedir. Sırayla TDK’da tüzel kelimesinin anlamı ise şu şekildedir;

Hukuksal

Hukuki

Hukukla ilgili.

Hukuksal

Aynı zamanda da birleşik kelime olarak da tüzel kelimesi, tüzel kişi olarak kullanılmaktadır.