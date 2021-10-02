Tuz ruhu asit mi baz mı ve ph değeri nedir? Tuz ruhu ne işe yarar ve kullanım alanları

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Oldukça geniş bir kullanım alanı olmasının yanı sıra, tuz ruhunun asit mi baz mı olduğu internet üzerinden de araştırılıyor. Kimyasal bir içerik olması ile beraber, belli bir yapı üzerinden farklı biçimlerde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.



Tuz Ruhu Asit mi Baz mı?



Tuz ruhu genel olarak kimyasal bir asit şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle içermiş olduğu yapılar ile beraber pek çok kişinin bildiği gibi tuz ruhu asittir. Bu doğrultuda asit bir ürün olarak amaca uygun şekilde birçok farklı alanda kullanıldığını söylemek mümkündür. Zaten tuz ruhu asidik olması ile beraber bu özelliği üzerinden değerlendirilen bir üründür.



Tuz Ruhu Ph Değeri Nedir?



Merak edilen bir diğer konu ise tuz ruhunun pH değeridir. Bu doğrultuda tuz ruhunun pH değeri standart olarak, 1,08 şeklinde belirlenmiş durumdadır. Genelde kullanım alanına bağlı şekilde bu değer üzerinden ele alınmakta ve pH değeri kapsamında öne çıkmaktadır. Tabii elbette yine değerlendirilecek alana bağlı olarak bu değerden biraz daha aşağıda ya da yukarıda bir oran üzerinden de ele alınabilmektedir.



Tuz Ruhu Ne İşe Yarar?



Tuz ruhu özellikle evlerde tuvalet temizliği açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle tuvalet ve lavabo tıkanıklığı konusunda hızlı şekilde bölgenin açılmasına olanak sağlar. Ancak özellikle solunum yolları açısından ciddi bir risk teşkil ettiği için, mutlaka ağız kapalı bir biçimde tuz ruhunu kullanmak gerekmektedir.



Tuz Ruhu Kullanım Alanları



Birçok değişik sektör açısından tuz ruhu oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır.



- PVC



- Demir Çelik



- Organik üretim maddeleri



- İlaç

- Boya

- Reçine rejenerasyonu

- Tekstil

- Kağıt

- Metal krom üretimi

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- Gıda



Amaca uygun şekilde yukarıda verilen alanlarda geniş kapsamlı olarak tuz ruhunun kullanıldığını söylemek mümkün.