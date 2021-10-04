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Tuvalet eğitimi nasıl ve kaç yaşında verilir? Çocuklar kaç yaşında tuvalete alıştırılmalı?

#Tuvalet Eğitimi#Tuvalet#Çocuk
Tuvalet eğitimi nasıl ve kaç yaşında verilir Çocuklar kaç yaşında tuvalete alıştırılmalı

Her çift için çocuklarının bakımı oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu bakım sırasında çocuğun çeşitli alışkanlıklar edinmesi için bazı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden biriside tuvalet eğitimi olarak bilinmektedir. Tuvalet eğitimi nasıl ve kaç yaşında verilir? Çocuklar kaç yaşında tuvalete alıştırılmalı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Tuvalet eğitimi için çocuğun belirli bir yaşa gelmesini beklemek lazımdır. Belirli bir yaşa gelen çocuğun kendi başına tuvalet ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Tabi bu durum bazı durumlarda geç veya erken olabilir. Tuvalet alışkanlığı çocukların gelişimine ve yapılarına göre değişmektedir. Bu yüzden net bir şey söylemek doğru değildir.

Tuvalet Eğitimi Nasıl ve Kaç Yaşında Verilir?

Tuvalet eğitimi vermek için öncelikle sabırlı olmak lazımdır. Bu süreçte anne ve babalara çok iş düşmektedir. Çocuğun gelişimi devam ettiği için çevresini tanımaya başlayacaktır. Çocuk çevresini tanıdığı sürece yeni alışkanlıklar edinecektir. Bu alışkanlıkları çocuğa verecek olan ise anne ve babalardır.

Tuvalet eğitimi düzenli bir şekilde çocuklara verilmelidir. Yani çocuğun aklı ermeye başladıkça yeni bilgiler edinecektir. Bu yüzden tuvalet eğitimi de bu süreçte verilmelidir. Çocuğun tuvalet eğitimi alırken başarılı olması için söylenenlere uyması lazımdır. Bu yüzden çocuğa doğru bir şekilde tuvalet eğitimi verilmelidir.

Tuvalet eğitimi genel olarak çocuğun 18 ve 24 aylar arasında olduğu zamanlarda verilir. Bu aylar arasında çocuklara bireyler öğretmek daha kolaydır. Tabi bu süreç çocuktan çocuğa göre değişiklik gösterebilir. Bazı çocuklar daha geç yaşta tuvalet alışkanlığı kazanabilir. Bazı çocuklar ise daha erken yaşta tuvalet alışkanlığını edinmiş olmaktadır.

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 Çocuklar için her alışkanlığın önemi büyüktür. Bu alışkanlıkların başında ise tuvalet alışkanlığı gelmektedir. Tuvalet alışkanlığı edinmek çocukların gelişimine ve çevresine karşı daha bilinçli olmasına yardımcı olacaktır. Çünkü evde tuvalet eğitimini tamamlayan çocuk dışarda da rahat edebilir.

Bir yere gittiğiniz zaman çocuğun tuvalet konusunda çok rahat olduğunu görebilirsiniz. Ama tuvalet eğitimi eksik olan çocuklar bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Bundan dolayı iyi bir şekilde tuvalet eğitimi vermek çok önemlidir.

Çocuklar Kaç Yaşında Tuvalete Alıştırılmalı?

Çocukları tuvalete alıştırmak için 1,5 ile 2 yaş arası tercih edilmelidir. Tabi bu alışkanlığı kazanacak çocuğun yürümeye başlaması da önemlidir. Çocuk tuvalet alışkanlığını edindikçe bu işi kolayca yapabilir. Bu sayede anne ve babaların çocukları ile uğraşması gerekmez.

Her çocuğun alışması gereken durumlar vardır. Bu yüzden bazı alışkanlıkların kısa sürede çocuğa kazandırılması lazımdır. Buda anca doğru bir eğitim ile mümkün olabilmektedir. Bu eğitimi verirken çocuğu çok sıkmamak lazımdır. Yani çocuk yapması gereken davranışı kendisi yapmalıdır.

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Çocukların tuvalete alıştırılması için lazımlık alınması gerekmektedir. Çocuk ilk başta bu lazımlık ile tuvaletini yapmalıdır. Ebeveynlerin bu konuya duyarlı olması lazımdır.

Çocuklar bilindiği gibi çevresinde gördüğü her şeye özenirler. Yani bir çocuk çevresindeki kişilerin yaptığı davranışı taklit etmeye çalışır. Bu yüzden tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı da çocuğa özendirilmelidir. Bu şekilde yapıldığı zaman çocuğun kısa sürede tuvalet ve temizlik alışkanlığı kazandığı görülmektedir.

 Tuvalet alışkanlığını vermek için en uygun zamanı seçmeye dikkat edin. Yani çocuk bu alışkanlığı edinecek yaşta olmalıdır. Uygun bir yaşa gelmeden çocuğa bu eğitimi vermek yararlı olmaz. Bu bilinçle hareket ederek kısa sürede başarılı olabilirsiniz.

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 Tuvalet alışkanlığını kolayca kazanan çocuk her konuda öğrenmeye açıktır. Çünkü tuvalet alışkanlığını kısa sürede kazanan bir çocuğun çok akıllı olduğu düşünülebilir. Bu alışkanlığı daha geç kazanan çocuklarda sabırla eğitim vermek gerekir. Çocuğun bu konuda ciddi sıkıntıları olduğunu düşünürseniz eğer bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

 

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