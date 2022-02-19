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Tuval nedir ve nasıl yapılır? Tuval ne ile boyanır ve tuval çizimleri yaparken nelere dikkat edilir?

Tuval nedir ve nasıl yapılır Tuval ne ile boyanır ve tuval çizimleri yaparken nelere dikkat edilir

Tuval sözcüğü zaman zaman işitilen ve manası merak edilen bir kelimedir. İşte ilgiyle okuyacağınız tuval nedir, nasıl yapılır, tuval ne ile boyanır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Resim ile uğraşanlara çok bildik gelen tuval, üzerine resim yapılan bir resim malzemesidir.

 Tuval Nedir Ve Nasıl Yapılır?

 Resim ve sanat ile ilgili olanların bildiği bir kavram olan tuval bir resim aracıdır. Yağlıboya resim yapmak için kullanılan ve özel olarak hazırlanmış bezdir. Ayrıca böyle bir bez üzerine yapılmış tablodur.

 Tuval hazır satıldığı gibi pekala evde de yapılabilir. Tuval, ketenden dokunmuş bezlerden yapılır. Dikkat edilecek konu; tuval yapılacak bezin sık dokunmuş olmasıdır. Dokumanın da birbirine dik dokunmuş olması gerekir. Tuval yüzeyinin az emici ve renkleri ışıklı göstermesi ve sık dokunuşlu olması şarttır.

 Büyük ebatlarda yapılacak resimler için kenevir lifinden dokunmuş olan bezler çok uygundur. Buna en iyi örnek Venedik ekolü, yani Verones gibi sanatçıların resimleridir. Bunun dışında sık dokunuşlu bezler ve keten dokumalar tercih edilir.

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 Asla pamuk bez kullanılmaz, çünkü pamuk bez yağı emer, kumaş gevşer ve resim bozulur. En ideal bezler arasında Hint keneviri dokumaları yer alır. Ancak dezavantajı, bu bezin havadaki rutubetle zamanla kahverengileşir.

 Bir diğer dikkat edilecek konu; tuval için neme karşı hassas olan dokumaların uygun olmadığıdır. Basit bir yöntem ile dokumanın tuval için uygun olup olmadığı anlaşılır. Dokuma, fırça darbesi ile genişliyorsa bu bez tuval için uygun değildir, kullanılamaz.

 Tuval Ne İle Boyanır?

 Tuval ister hazır satın alınsın, ister bizzat yapılarak hazırlansın dikkat edilecek konu hangi tür boya kullanılacağıdır. Çünkü tuval üzerine sadece yağlı boya ve akrilik boya kullanılarak resim yapılabilir. Guaj boyalar da tuval üzerinde tatbik edilebilir.

 Tuval Çizimleri Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

 Resim ile ilgilenen veya bu konuda henüz yeni başlangıçlar yapanlar için, tuval çalışmalarında dikkat edecekleri noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Malzeme seçimi çok önemlidir. Bu konuda bir ön çalışma yapmakta yarar vardır. Yapılacak kompozisyona uygun tuval seçimi ilk sırada gelir.

Tuval üzerine uygulanacak boya seçimi yapılmalıdır. Yağlı boya ya da akrilik gibi çeşitlerden birine karar verilmelidir.

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Fırça, palet, inceltici, resim yapılacak alanın seçimi önemlidir. Özellikle bol ışık alan bir yer seçilmelidir.

Tuval üzerine bir kroki çizilerek işe başlanır. Bu krokide resmin adeta bir yerleşim planı oluşturulmuş olur.

Resim aşamasında az boya ile ve palet üzerinde renkleri meydana getirerek çalışmaya özen gösterilmelidir.

Kullanılan her malzemenin kullanımdan sonra temizlenmesine özen gösterilmelidir.

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