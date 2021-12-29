Tuval ne demek, ne anlama gelir? Tuval kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Anlamı araştırılan tuval kelimesi TDK tarafından açık bir şekilde paylaşılıyor. Tuval kelimesi TDK bünyesinde, üzerine resim yapılan kumaş anlamındadır.

Tuval Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tuval sözcüğünün ne demek olduğu hakkında kişiler doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Araştırılarak tuval kelimesinin anlamı öğrenilmek istenebiliyor. Tuval kelimesinin hangi anlamla kullanıldığı, bireylerin öğrenmek istediği bir bilgidir. Tuval kelimesinin anlamı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, sözlüklere yönelebiliyor. Tuval kelimesi, sanat alanında çok yaygın olarak kullanılıyor. Tuval, üzerine resim yapılabilen kumaş anlamındadır. Ressamların daha çok kullandığı bir kelime olarak günümüzde önümüze çıkıyor.

Tuval Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK içerisinde bulunan kelimelerin anlamları tüm detaylarıyla herkese açık olarak sunuluyor. Tuval kelimesi de, TDK tarafından paylaşılıyor. Tuval kelimesinin hangi anlamlarda kişiler tarafından kullanıldığı TDK tarafından gösteriliyor. Tuval kelimesi TDK tarafından, resim yapılan kumuş anlamına sahiptir. Ressamların resim yapmak için kullandığı kumaşlara, tuval ismi veriliyor. Tuval daha çok haberlerde ve sanat dergilerinde bulunan yazıların içerisinde kullanılan önemli bir kelimedir.