Tutya nedir ve ne işe yarar? Tutya nerelerde kullanılır ve kullanım alanları nelerdir

Tutya, katodik koruma yoluyla korozyonu önlemek için kullanılan bir tür çinko anotudur. Ayrıca galvanik anot olarak sınıflandırılır ve bronz, bakır, çelik gibi diğer galvanik anotlar formunda üretilmektedir.

Tutya Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bir teknenin veya motorun su altındaki metal parçalarının korozif elektrolitik etkiden korunması çok önemli ve gerekli bir husustur. Tutya gibi aktive edilmiş bir alaşımın kullanılması koruma açısından yardımcı olacaktır. Tutya, çinko anot materyalleriden biridir. Pervane, şaft, su ağızları gibi önemli yapısal elemanları korur.

Koruduğu metalden daha negatif olan güçlü bir negatif indirgeme potansiyelinden kaynaklanır. Metalleri aşındıran oksidanlar, korunan metal yapı yerine çinko anodu oksitleyerek yapının aşınmasını engeller.

Tutya, elektrik potansiyeli, akım kapasitesi ve alaşım kalitesi özelliklerini kullanarak metal yüzeyleri korozyondan korur. Suya daldırıldığında, bir çinko anot, bir referans elektrota kıyasla -1.05 voltluk bir indirgeme potansiyeline sahiptir.

Tutya, daha büyük bir indirgeme potansiyeline sahip başka bir metale yakın yerleştirildiğinde, diğer metali elektrokimyasal sistemin katodu haline getirir. Bir oksidan metal yüzeye saldırdığında, elektronlar sistemden akar ve denklemde açıklandığı gibi korumalı metal yerine çinko anottan çıkarılır.

Tutya Nerelerde Kullanılır ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Kullanım alanlarına göre Tutyanın kalitesi çok önemlidir. Çünkü çinko metalindeki safsızlıklar koruyucu özelliklerini zayıflatabilir. Özellikle tatlı suda çinko anotlar, anot yüzeyinde akım akışını engelleyen bir çinko hidroksit filmi oluşturur. Bu nedenle çinko anotlar tatlı suda etkili olmayıp tuzlu su uygulamalarında kullanılmaktadır. Özellikleri bakımından;

Harici güç kaynağı gerektirmez

Kurulumu kolay

Alçak gerilim

Düşük bakım

Aşırı koruma için düşük risk taşırlar.

Tuzlu su uygulamaları için çinko anotlar önerildiğinden, en yaygın kullanım tekne gövdeleri, tanklar, dümenler ve iskeleler gibi denizcilik uygulamalarında bulunur. Ayrıca Tutya, yer altı tankları ve boruları için de yaygın olarak kullanılan bir materyaldir.