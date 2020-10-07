Tutunamayanlar kitabını kim yazmıştır? Tutunamayanlar kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Tutunamayanlar kitabı, eserinin yayım yılı ilk olarak 1971 yılı olmaktadır. 1971 yılında iki cilt olarak yayımlanmış ve 1984 yılında tek cilt olarak yayımlanmış olmaktadır.

Tutunamayanlar Kitabını Kim Yazmıştır?

Tutunamayanlar, Oğuz Atay'ın bulunan ilk romanıdır. 1970 yılında ülkemizde TRT Roman Ödülü'nü kazanmış olan roman, çoğu yazar ve de okuyucuya göre günümüz modern Türk edebiyatının hemen hemen en önemli eserlerinden birisidir. Kullanılan dil ve de anlatım şekli bakımından da edebiyatta bir devrim şeklinde kabul edilmektedir.

Tutunamayanlar Kitabı Konusu

Bu roman belirli bir olayı sergilemekten daha çok; izlenimler, bazı çağrışımlar, taşlamalar ve de ruhsal çözümlemelerden oluşmaktadır. Tutunamayanlar romanı alışılmışın dışında olan bir roman olmakta ve aslında tutunanlardan tutunamayanlara dönüş konusunu ele almaktadır.

Tutunamayanlar Kitabı Özeti

Genç Mühendis olan Turgut Özben iyi arkadaşı olan Selim Işık'ın kendini tabancayla öldürdüğünü gazetelerden öğrenir ve olayın etkisinde kalır. İntiharın nedenlerini merak eder ve bu amaç ile araştırmalara girişmektedir. Selim'in arkadaşlarıyla görüşür. Turgut Özben, Selim'in arkadaşları arasından Kargı'yı bulur ve Süleyman Kargı ona Selim'in yazmış olduğu 600 dizelik şiir verir. Sonrasında Turgut Özben, daha önce Selim'le ilişkisi bulunan Günseli isimli bir kızla tanışır. Bu kız, Selim'e toplu bir gezintide rastlamıştır.

Selim sıkıntılı ve de asık suratlı olduğu için kız onu avutmaya çalışır. Ama Selim'in sorularına tutulur ve anlaşamazlar. Aradan bir kaç ay geçer ve Selim onu telefon ile arar, buluşurlar. Bir ilişkileri oluşur ve ilerler. Fakat Selim evlenmeye hiç yanaşmaz. Çok kuşkulu olduğu için geleceğe güveni yok ve inançsız olduğu için aile düzeninden hiç hoşlanmaz. Kendini içkiye verir ve çevre ile uyuşamaz. Kendini sanki bir kafese kapatılmış gibi hisseder ve hastalanır. Günseli'ye mektup gönderir ve d ardından intihar eder.

Selim, romanda son günlerinde Tutunamayanlar adlı bir ansiklopedi hazırlamaya başlar. Orada kendisine bir madde ayırır ve bu maddeye göre, Selim kasabada doğmuş ve babası bir memur olan birdir. Küçükken çok ağır hastalık geçirir ve altı yaşında iken ailesi ile bir büyük şehre göçer. Sabri adındaki bir çocuk ile arkadaş olur ve okula gider. Selim, uzun boylu olduğu için arka sıraya oturtulur ve sınıfta her zaman çok konuşur. O sıralarda Dünya Savaşı patlar ve askerliğini yaparken de Süleyman Kargı ile tanışır.

Sonrasında askerlik bitince aç açıkta kalır ve kimse sahip çıkmaz. Bu nedenle kendi kabuğuna çekilir. Turgut Özben yaptığı araştırmaları sırasında da yavaş yavaş kendi benliğini de tanıma imkanı bulur. O da tutunamayanlardan birisidir. Kendini o zamana kadar bazı törelerin, bir takım alışkanlıkların yönettiğini sezer ve gitgide bağsızlığa doğru bir şekilde kayar gider. Evinden ayrılır ve bir trene binerek gözden kaybolur.

Tutunamayanlar Kitabı Karakterleri

Selim Işık: Bu roman Selim'in intihar etmesi üzerine genişlemekte olup Selim karamsar bir karakterdir.

Turgut Özben: Mutlu bir evliliğe sahip olan başarılı bir mühendistir. Çok aydın bir kişidir ve Selim'in intiharını ve de kendi ilişkilerini sürekli olarak iç dünyasını irdeler. Romana okuyucular Turgut'un bakış açısı ile dahil olur ve tutunandan tutunamayana dönüşmektedir.

Nermin: Turgut'un eşi olan ve Turgut'u sadece maddi hayata bağlayan karakter olarak romanda yer almaktadır.

Süleyman Kargı: Aydın kişilerden birisi olup Selim'in çocukluk yıllarını oldukça alaycı bir şekilde yorumlamaktadır. Daha tutarlı ve de hayatla barışıktır.

Metin Kutbay: Diğer üç karakterin tamamen aksine aydın bir kişiliği bulunmamaktadır.