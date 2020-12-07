Tütün Eksperliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tütün son zamanlarda rağbet gören, sigara ve puronun ana maddesi olan bitkidir. Bu bitkinin ana vatanı Amerika kıtası olarak öngörülmektedir.

Tütün Eksperliği Bölümünün Amacı Nedir?

Tütün Eksperliği bölümü üniversite sınavı ile öğrenci kabul eden bir lisans programıdır. Tütün Eksperliği bölümünün amacı tütün bitkisini yetiştirme, işlenme ve fabrikasyon aşamalarında çalışacak donanımlı insan yetiştirmektir. Tütün Eksperliği bölümü 4 yıllık bir lisans programı ile öğrenci kabul etmektedir.

Tütün Eksperliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tütün Eksperliği bölümünün temel amacı tütün bitkisini yetiştirmekte, tütün bitkisini işletmekte ve tütün bitkisinin sigara, puro gibi maddelere dönüşmesinde oluşacak istihdama kaktı verecek donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.

Tütün Eksperliği Mezunu Ne İş Yapar?

Tütün Eksperliği Bölümü mezunları daha çok tütün üretiminin yoğun olduğu yerlerde tütünün yetiştirilmesi ve tütünün işlenmesi gibi işleri yapmak üzere Tekel Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış fabrikalarda ve üretim tesislerinde çalışma imkânı bulabilirler. Tütün Eksperi bölümü mezunları akademik kariyerine yüksek lisans yapabilirler. Doktora gibi programlara başvurarak devam etmeleri halinde üniversitelerde öğretim elemanı olarak da çalışma imkanına sahip olabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tütün Eksperliği Bölümü mezunları Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS)’ ye girerek bazı devlet kurumlarında çalışma hakkına sahip olabilirler. Bu sınavda belirleyici kıstas öğrencinin sınavdan aldığı puan ve devlet tarafından bölüm mezunlarına açılan kontenjandır.

Tütün Eksperliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tütün Eksperi bölümünün 4 yıl, 8 dönemlik eğitim programında multidisipliner birçok ders bulunmaktadır. Özellikle tütünün bir bitki olmasından dolayı biyoloji bölümünü ilgilendiren dersler vardır. Bunun yanı sıra Kimya bilimini ilgilendiren birçok dersi de bu bölümün öğrencileri almak zorundadır. Tütün eksperliği bölümünü tercih eden öğrenciler, biyokimya, genel fizik, tütün tarımı derslerini eğitim programlarında işlerler. Tütün işleme tekniği, tütüncülük politikası, tarımsal savaş yöntemleri gibi çok yönlü dersleri de bu programı okuyarak öğrenebilirler.

Tütün Eksperliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tütün Eksperliği bölümü toplamda 8 dönem olmak üzere 4 yıl boyunca öğrencilere eğitim veren bir lisans programıdır. Tütün Eksperliği programında bilimin çeşitli alanından bir sürü ders vererek öğrencilere geleceğe donanımlı yetiştirme amacındadır.

Tütün Eksperliği Öğretimi İngilizce midir?

Tütün Eksperliği bölümünde üniversiteden üniversiteye göre değişen sistemler vardır. Bazı üniversiteler bu programı zorunlu İngilizce kapsamında tutar. Ama bazı üniversitelerde bölüm Türkçe olarak okunabilir. Eğer Tütün Eksperliği Bölümüne girecek öğrenci İngilizce eğitim almak istiyorsa isteğe bağı hazırlık okuma seçeneği vardır.

Tütün Eksperliği Kaç Yıllıktır?

Öğrenci İngilizce okuyup okumaması gerektiğini kendisi seçebilir. Tütün Eksperliği bölümünde günümüzde birçok bölümde olduğu gibi İngilizce okumak oldukça önemlidir. Yurtdışı bağlantılı işler alabilmek, piyasayı daha iyi takip edebilmek ve kendini daha iyi geliştirmek için İngilizce öğrenmek oldukça önemlidir.

Tütün Eksperliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Tütün Eksperliği bölümü günümüzde sigara, puro gibi maddelere ilginin artmasından dolayı git gide yaygınlaşan alandır. Tütün eksperliği bölümünü okumak isteyen öğrenciler birçok üniversiteye tercih edebilirler. Bu üniversitelerin hepsi farklı başarı puanlarıyla öğrenci kabul etmektedir. 2020 de yapılan üniversite sınavından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği bölümüne 20 kontenjan açmıştır. Bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilerden taban puan 210 puandır.

Tütün Eksperliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Tütün Eksperliği okuyan öğrenciler kesinlikle yurt dışına çıkmaya özen göstermelidirler. Özellikle tütünün nasıl imal edildiğini öğrenmelidir. Ve tütünün hangi şartlarda işlenmesi gerektiğini öğrenirler. Ayrıca tütünün kurutulması da çok kolay olmayan bir görevdir. Avrupa tütüne olan ilginin artmasından dolayı Tütün Eksperliği bölümüne olan ilgide gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin kurutulduktan sonra şarap ile harmanlanarak, tüketicinin beğenisini kazanır. Tütünün şarap ile olan eşsiz uyumu 12. Yüzyılda keşfedilmiştir.

Tütün Eksperliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Batı akınlarını sağlayan Vikingler Fransa’nın Paris şehrini işgal ederek Tütüne sahip olmuşlardır. Alkol ile içli dışlı olan bu millet tütünü şarap yatağında bekleterek rafine etmekten çok zevk almışlardır. Bu nedenle tarih deki ilk tütün eksperliği mesleği Vikingler zamanına dayandığı ön görülmektedir. Devamında devasa tütün fabrikalarının açılması ve tütüne olan rağbetin artması nedeniyle öğrenciler bölümü tercih edebilir.