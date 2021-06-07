Tutum nedir? Tutum tanımı ve TDK sözlük anlamı

Tutum, genellikle davranış kelimesiyle eş anlamlı kullanılsa da iki kelimenin anlamı farklıdır. Tutum, fikir ve duygularla ilgili teorik bir kavramdır. Tüm eylemler ve alışkanlıklar ise davranış olarak nitelendirilir.

Tutum Nedir?

Tutum, belli başlı olaylar ve olgular karşısında gösterilen reaksiyon anlamına gelir.

Olumlu tutumlara örnekler:

Hoşgörü, sevecen, iyimser.

Olumsuz tutumlara örnekler:

Önyargı, karamsar.

İnsanların edindikleri tutumlar duygusal ve bilişsel olarak ikiye ayrılır. Öğrenilen yeni bilgiler ve yaşanmışlıklar tutumların değişmesine neden olabilir. Aynı şekilde birlikte vakit geçirilen insanlar, yetiştirilmeme tarzı ve eğitim de tutum ve davranışların şekillenmesinde etkili olmaktadır.

Tutum Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre tutum kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı:

Bir olaya karşı gösterilen tepki ya da meselelere yaklaşım biçimi.

Örnek Cümleler:

1- Onun her şeyi anlayışla karşılayan tutumu hepimize güç ve cesaret verdi.

2- Ne olursa olsun ön yargılı tutumundan hiçbir zaman vazgeçmedi.

İkinci Anlamı:

Harcamalarında dikkatli olmak ve gereksiz masraflardan kaçınmak.

Örnek Cümleler:

1- Keşke ben de senin gibi tutumlu biri olabilseydim.

2- Bundan sonra lüks harcamalarını kısmalı ve tutumlu olmayı öğrenmeli.