Tütsü nasıl yakılır? Evde tütsü neden yakılır? Tütsünün faydaları..

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Tütsüler; tarih boyu kullanılan konfor ve şifa sağlayan mühim koku gereçleri olarak bilinir. Yalnızca güzel kokular elde etmek adına değil, rahatsızlıkların tedavi edilmesi konusunda, bedensel rahatlığın sağlanması ve zihinsel durumların olumlu yönde etkilenmesi için kullanılır.

Tütsü Nasıl Yakılır?

Koku çeşitleri; insanın zihninde en kolay yer edinen ve uzun zaman hatırlanan durumlardır. Tütsünün tarihinin oldukça eski ve Antik Mısır dönemlerine dayanmaktadır. Tütsü; bitkisel malzemelerle üretilen, yakıldığında etrafına dumanla birlikte güzel kokuları yayan malzemedir. Tütsü; pek çok sebepten ötürü pek çok yerde kullanılabilir.

Tütsünün; meditasyonda, terapilerde ve törenlerde kullanıldığı belirtilebilir. Tütsüler; kullanıldığı yerde ve oda içerisinde pozitif enerji yayıp, negatif enerjinin kaybolmasına destek olur. Tütsünün yakımı oldukça kolaydır. Pek çok kişi, tütsü yakmanın çok zor olduğunu düşünmektedir. Tütsü yakmak, çok basittir. Bunun dışında tütsü malzemeleri birden fazla türde olabilir. Buna karşılık olarak pek çok tütsü yakma metodu bulunur.

Çok eski zamanlardan beri ve pek çok medeniyetin kullandığı, pek çok değişik kültürde birçok değişik tütsüleme işlemi yapılır. Buhurdanlık adı verilen kapların içerisinde; bitkinin kendisi, dalları, yaprakları ve gövdeleri yakılıp, çıkan kokunun odaya veya yakılan ortama yayılması sağlanır. Buhur adı verilen koku; yakıldığı ortama yayılarak ortamın güzel kokmasını sağlamaktadır. Osmanlı Döneminde en fazla odunsu kokuların kullanıldığı söylenebilir. Biberiye, adaçayı, tarçın, meyve dalları gibi pek çok koku, çok sık şekilde yakılırdı.

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Bireyin elinde hazır kap veya tütsü yok ise; eski dönemlerde olduğu gibi sıradan bir tava ocağa konularak, adaçayı, çörekotu gibi enerji yayan tohum ve bitkileri yakarak, kokunun ortama yayılması sağlanabilir. Bu hem kişinin iyi hissetmesini hem de kokunun eve yayılmasını sağlayacaktır. Tütsünün sonlandırılması etabında, tava ocaktan alınarak soğutulabilir.

Evde Tütsü Neden Yakılır?

Tütsü yakmak; bilhassa ortam içerisindeki kötü kokunun önemli bir oranla arındırılması hususunda çok etkilidir. Aynı şekilde böcek ve sinek çeşitlerinin evden uzaklaşmasına olanak tanır. Bu yönü ile bilhassa son zamanlarda çok fazlaca tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra bedenin rahatlamasına, gün içerisinde stresin azalmasıyla birlikte yorgunluğun atılmasına olanak tanır.

Evde tütsü yakmak; baş ağrılarını hafifleterek, depresyon gibi problemlerin üstesinden gelme imkanı tanır. Bununla beraber evin pek çok odasında farklı kokuya sahip olan tütsü türlerini kullanmak mümkündür. Bu sayede kullanılan odanın yapısına, özelliklerine bağlı şekilde ve odanın amacına göre tütsüler değerlendirilebilir. Günümüzde pek çok çeşidi olan tütsüler bulunmaktadır.

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Tütsünün Faydaları

Dünya çapında sağlıklı ve şifalı etkileri ile kullanılan tütsü, insanların sağlığı adına oldukça önemli yararlara sahiptir. Bunlar;

- Bireyin pozitif bir bakış açısına sahip olmasına, sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayatının olmasını destekler.

- Daha rahat nefes alma olanağıyla beraber kolesterol ve kan basıncı dengesini sağlar.

- Cinsel anlamda isteksizliğin ortadan kalmasına yardımcı olur.

- Negatif etkilerin yok olmasını sağlayarak, zihinsel şekilde bireyin rahatlamasını sağlar.

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- Kaygı, stres ve bu gibi pek çok değişik sorunun vücuttan atılmasına yardımcıdır.

- Ortam içerisinde bulunan kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcıdır.

- Zihni rahatlatarak, odaklanma olanağı verir.

Tütsünün insan sağlığı açısından bu gibi faydaları bulunmaktadır. Kötü kokuyu gideren ve insan sağlığı açısından faydaları bulunan tütsünün, belli aralıklarla yapılması yarar sağlayacaktır.