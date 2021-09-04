MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTUS ve STS sınava giriş hatırlatması
GeriEğitim TUS ve STS sınava giriş hatırlatması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.09.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

TUS ve STS sınava giriş hatırlatması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TUS ve STS sınava giriş hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 5 Eylül'de uygulanacak 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavları için hatırlatmalar yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 05 Eylül’de uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları açıklandı.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi