TUS ve STS sınava giriş hatırlatması

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 05 Eylül’de uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları açıklandı.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.