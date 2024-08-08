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TUS ve STS giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#TUS#STS
TUS ve STS giriş belgeleri erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:39

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Ağustos’ta uygulanacak 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Ağustos’ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) girecek adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Saat 10.15’de başlayacak 2024-TUS - 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2024-STS Tıp Doktorluğu - 2. Dönem birinci aşama sınavı için saat 10.00’dan sonra, 14.45’de başlayacak 2024-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2024-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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#ÖSYM#TUS#STS

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