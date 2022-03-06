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TUS soru ve cevapları erişime açıldı

#TUS#ÖSYM#Cevap Anahtarı
TUS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınlandı.

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6 Mart’ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayınlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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#TUS#ÖSYM#Cevap Anahtarı

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