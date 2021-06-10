Tus Nedir Ve Tus'a Kimler Girebilir? Tus'a Nasıl Çalışılır Ve Hazırlanılır

TUS tıpta uzmanlık sınavı olarak da bilinmektedir. ÖSYM tarafından her yıl hazırlanan sınavlar arasındadır.

TUS Nedir?

Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor. Genellikle Şubat ya da Ağustos aylarında yapılmaktadır. TUS Türkiye genelinde yapılan sınavlardan yalnızca bir tanesidir.

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı. TUS sınavı yılda iki defa olmaktadır. Bu sınav tam olarak 120 sorudan oluşmaktadır. TUS sınavında en önemli şeylerden bir tanesi de yabancı dil yeterliliğidir.

TUS'a Kimler Girebilir?

TUS sınavına girmek için belirli koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir. TUS sınavına girebilecek kişiler şu şekildedir;

- Eczacılık fakültesi mezunları

- Veterinerlik fakültesi mezunları

- Tıp fakültesi mezunları

- Kimya mezunları

TUS'a Nasıl Çalışılır ve Hazırlanır?

TUS sınavı kapsamlı ve zor sınavlardan bir tanesidir. Bundan dolayı TUS sınavına iyi bir şekilde çalışmanız gerekmektedir. TUS sınavında ilk olarak dil yeterliliği aranmaktadır. Eğer yabancı diliniz iyi değilse ilk olarak yabancı dilinizi geliştirmeniz gerekmektedir. TUS sınavı için yabancı dilde belirli bir taban puanı aranmaktadır. Bu taban puanını yakalamış olmanız çok önemlidir. İlk olarak TUS sınavında yabancı dil yeterliliği yakalamak için İngilizce kitaplar edinebilirsiniz. Bunun için gramer çok önemlidir. Yabancı dil grameri edinmeniz sınavda sizin işinize çok yarayacaktır. Sınava hazırlanırken bir yandan da yabancı dil yeterliliğine sahip olmanız diğer adaylar arasında sizi ön plana çıkaracaktır.

Yabancı dil yeterliliği yakaladıktan sonra sınav için belirli bir program hazırlamanız gerekiyor. Program dahilinde çalışırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Düzenli ve programlı bir şekilde çalışırsanız diğer adaylardan her zaman bir adım daha ön planda olacaksınız. Sınava çalışmaya bir yıl önceden mutlaka başlamış olmanız gerekiyor. Devamlı olarak tekrar yapmanız işinize gelecektir. Bunun için ise ilk olarak hiçbir şey bilmeden bir deneme seti alın. Daha hiç çalışmaya başlamadan önce bir kere deneme çözün. Çözdüğünüz deneme sizin konu eksiklerinizi ve hangi konuda zayıf olduğunuzu gösterecektir. Bu şekilde kendinizi test edecek ve süreyi de hesap ederek iyi bir şekilde sınava gireceksiniz.

TUS sınavı için yapmanız gereken bir diğer çalışma metodu ise sınavdan önce mutlaka tekrar yapmaktır. Konuları biliyor olsanız bile bu konuları tekrar tekrar göz gezdirin. Bu şekilde konular iyice aklınıza kazınacaktır. TUS için ders çalışırken uykunuzun olmamasına dikkat edin. Çok iyi bir şekilde konsantre olmanız önemlidir.

İlk olarak olumsuz ders çalışma olanaklarından uzaklaşın. Sizi demoralize edecek bütün koşullardan uzak durun. Hatırlamanız gereken kavramlar var ise bunları renkli bir şekilde A4 kağıdına yazın ve görebileceğiniz yere asın. Böylece gözünüze sürekli olarak çarpacak ve sürekli olarak tekrar yapmış olacaksınız. Planlı ve programlı bir şekilde çalışarak bu sınavda başarılı olabilirsiniz.