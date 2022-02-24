TUS giriş belgeleri erişime açıldı

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM internet sitesinde yaptığı hatırlatmada, 6 Mart’ta uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. aşama sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra, 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. aşama için, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.