TUS ek tercihleri başladı! ÖSYM TUS 2020 ek tercih tablosu

ÖSYM, TUS 2020 ek tercihleri için tablo yayımladı. İşte, TUS ek tercihleri hakkında bilgiler ve o tablo;

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



Tercih işlemi 03 Haziran 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 22 Mayıs 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.



Ek Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-TUS Başvuru Kılavuzu



2020-TUS 1. Dönem Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar