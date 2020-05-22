TUS ek tercihleri başladı! ÖSYM TUS 2020 ek tercih tablosu
TUS ek tercihleri başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre TUS ek tercihleri, 22 Mayıs ile 3 Haziran arasında alınacak. Bu tarihler aralığında adaylar, ek tercih tablosunu kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, ÖSYM TUS 2020 ek tercih tablosu hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM, TUS 2020 ek tercihleri için tablo yayımladı. İşte, TUS ek tercihleri hakkında bilgiler ve o tablo;
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemi 03 Haziran 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 22 Mayıs 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2020-TUS Başvuru Kılavuzu
2020-TUS 1. Dönem Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar
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