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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.06.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

TUS ek tercihleri başladı

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TUS ek tercihleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 10 - 16 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler aralığında adaylar, ek tercih tablosunu kullanarak işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, tercihlerini bireysel olarak 10 Haziran’dan itibaren ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi. Ek tercih işlemleri, 16 Haziran saat 23.59’da sona erecek.
Açıklamada , “Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.

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