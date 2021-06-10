TUS ek tercihleri başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, tercihlerini bireysel olarak 10 Haziran’dan itibaren ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi. Ek tercih işlemleri, 16 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

Açıklamada , “Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.