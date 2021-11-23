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Turunçgiller nelerdir ve nelerden oluşur? Turunçgiller nerede, hangi iklimde ve ortamda yetişir

Turunçgiller nelerdir ve nelerden oluşur Turunçgiller nerede, hangi iklimde ve ortamda yetişir

Turunçgillerin nelerden oluştuğu merak edilmektedir. Özellikle Turunçgiller insan sağlığına da oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Turunçgiller narenciye olarak da adlandırılmaktadır. Bilimsel adları ise Citus olarak bilinir. Son günlerde Turunçgiller ile ilgili araştırma arama motorlarında artmıştır. Peki, turunçgiller nelerdir? Turunçgiller nelerden oluşur? Turunçgiller nerede ve hangi iklimde daha fazla yetişir tüm detayları ile derledik.

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  Turunçgiller Turunçgiller ağaçlarından yetişmektedir. Ülkemizde de özellikle her mevsimde turunçgiller tüketilmektedir. Turunçgiller vitamin bakımından da son derecede zengin olan meyvelerdir. Turunçgillerin faydası oldukça fazladır. 

 Turunçgiller Nelerdir ve Nelerden Oluşur? 

 1) Mandalina

 Turunçgiller denilince akla ilk gelen meyveler arasında mandalina yer almaktadır. Mandalina oldukça şifalı ve tam anlamı ile bir vitamin deposudur. Kış meyvesi olarak bilinen mandalina oldukça da lezzetlidir. Mandalina ağacında yetişen mandalinalar oldukça hoş bir görüntüye sahiptirler. Çekirdekli ve çekirdeksiz türleri bulunmaktadır. Mandalinalar sahip olduğu besin değerleri ile antioksidan içermektedir. Aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonel hastalıklarda mandalina oldukça şifalıdır. Kış aylarında bol bol mandalina tüketerek c vitamini depolayabilirsiniz. 

 2) Greyfurt

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 Acı ve ekşi tadı ile bilinen bir turunçgiller meyvesidir. Greyfurt da yine oldukça şifalı olan bir meyvedir. En bilinen narenciye türlerinden olan greyfurt ülkemizde de oldukça fazla yetişmektedir. Greyfurt bir kış meyvesidir. Kışın en çok tüketilen meyvelerin başında yer almaktadır. Özellikle greyfurt suyu içerisinde bolca vitamin ve protein yer almaktadır. Kolesterole karşı da oldukça etkili olduğu bilinen greyfurtun tüketimi uzman doktorlar tarafından önerilmektedir. Greyfurtlar folatlar açısından da son derecede zengin bir meyvedir. Dünya genelinde yetiştiriciliği yaygındır. 

 3) Limon

 C vitamini olarak bilinen limon bağışıklık sistemi için de son derecede önemlidir. Limonun faydaları oldukça fazladır. Limon c vitamini açısından zengindir. Limon karaciğeri temizleyici etkiye sahiptir. Böbrekleri ve bağırsakları da temizleyen limon ekşi tadı ile bilinmektedir. Limon gıda olarak tüketildiğinde saç ve cilt için de çok faydalıdır. En faydalı turunçgillerden olan limon tüketimi son derecede önemlidir. Limon salatalarda da tercih edilir ve bitkisel olarak bütün ürünlerde hemen hemen yer almaktadır. 

 4) Bergamot

 Bergamot faydaları oldukça fazla olan bir turunçgillerdendir. Kapalı tohumluların bir bölümünü oluşturan bergamot aynı zamanda çift çenekli sınıftandır. Ana vatanı olarak Hindistan'ın batısıdır. Bergamot ülkemizde de yetişmektedir. Ülkemizde en fazla Adana ve Hatay gibi sıcak iklim kuşağında yetişmektedir. Bergamot sakinleştirici etkisi ile bilinmektedir. Bergamot düzenli olarak tüketildiği takdirde böbrek sağlığına da olumlu etkisi vardır. 

 5) Portakal

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 Portakal dünya üzerinde 600 tane türü olan bir turunçgil ailesine mensup meyvedir. Kokusu ile oldukça fazla tercih edilen portakal son derecede lezzetli bir meyvedir. Pek çok gıdanın içerisinde yer alan Portakal özellikle kek yapımında tercih edilir. Ülkemizde de portakal yetiştiriciliği fazladır. Türkiye'de en ünlü olan portakal türü ise Finike portakalıdır. Portakalın çok mayhoş bir tadı yer almaktadır. Birçok gıda ile uyumlu olan portakal reçel ve marmetal yapımında da kullanılmaktadır. Portakal ayrıca kereviz yemeği içerisinde de tercih edilmektedir. 

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 Turunçgiller Nerede Hangi İklimde ve Ortamda Yetişir? 

 Turunçgiller genellikle kış mevsimini sever. Özellikle kireçli topraklarda yetişen Turunçgiller dünyanın pek çok bölgesinde yetişmektedir. Ülkemizde de en fazla Akdeniz, Güney Ege ve Güney Marmara kıyılarında yetişmektedir. Ülkemizde Turunçgiller yetiştiriciliği oldukça fazladır. Dünya genelinde de Doğu Asya, Batı Hindistan'da Turungçiller yetiştiriciliği fazla olup burada fazlaca üretim yapılmaktadır. Dünya'nın en fazla Turunçgiller üreticiliğini yapan ülke ise Türkiye ve Çin'dir.

 

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