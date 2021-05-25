Turnike nedir ve nasıl yapılır? Turnike ne zaman ve nerelerde uygulanır

Turnike, boğucu sargı demektir. Turnike ile atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarların tamamen boğularak kan dolaşımının o bölgenin altında durmasını sağlar.

Turnike Nedir ve Nasıl Yapılır?

Turnike, zor şartlar altında kanamayı acilen durdurmak için uygulanan bir metottur. Turnike sadece büyük ve önemli bir damarın yani arterin kesildiği durumlarda gerekli olur. Turnike uygulamasının, bu konuda eğitim almış olan sağlık ve ilk yardım eğitimi alan kişiler tarafından yapılması gerekir.

Turnike insan vücudunda dokuların zedelenmesi durumunda, uygulama yapılan bölgenin aşağısına giden kanın tamamen kesilmesine ya da derinin kesilmesine, yaralanmasına neden olabilir. Turnike uygulamasının sadece bu konuda eğitim almış olan uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde çok tehlikeli bir hal alabilir. Hatta hasta yaralının sakat kalmasına neden olabilir ya da hastayı öldürebilir.

Turnike Ne Zaman ve Nerelerde Uygulanır?

Turnike, organ yani uzuv kopmasında, çok fazla yaralı olduğu zaman, birden fazla kanaması ya da yarası olan kişilerde, hasta yaralı olarak taşınması gerekiyorsa, tüm kanama durdurma metotları uygulanmasına rağmen kanama durmuyorsa son çare olarak yapılır.

Özellikle de atardamar, toplardamar ve kılcal damarların kesilmesi, zarar görmesi ve kanamanın durdurulamaması durumunda turnike uygulamasına bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından başvurulur. Turnike 7-8 cm genişliğinde bir bez parçası ile yapılır. Güvenlik sağlandıktan sonra 112'nin aranması gerekir.

Uygulanacağı bölge üst kol ve üst bacak gibi tek kemikli bölgelerde uygulanır. Turnike uygulanırken bez parçası ile bölgeye önce bir tur atılarak sıkılır ve sıkıca bir düğüm atılır. Düğümün üzerine bir dal parçası ya da kalem konularak ikinci düğüm de bu cismin üzerine atılır. Daha sonra saat yönünde çevrilerek kanama tamamen duruncaya kadar sıkılır. Kanama durur durmaz sıkma işlemine de son verilir.