Turnadağ Savaşı Tarihi Ve Özeti - Turnadağ Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Turnadağ Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Dulkadiroğlu Beyliği arasında gerçekleşen bir muhaberedir.

Turnadağ Savaşı Nedir?

Turnadağ Savaşı günümüz Elbistan ilçesinin Göksun, Nurhak bölgesi civarlarında yapılmış bir muhaberedir. Bu meydanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu ile Dulkadiroğlu Beyliği'nin karşılaştığı bu muhabere 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşmiştir.

Turnadağ Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Turnadağ Savaşı'nda iki Türk Devleti karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı Devleti Ordusu'nun başında Yavuz Sultan Süleyman bulunuyordu. Dulkadiroğulları Beyliği'nin başında hükümdar Alaüddevle Bozkurt bey bulunmaktaydı. Elbistan civarında karşılaşan her iki ordunun savaşından Osmanlı galip gelmiştir.

Turnadağ Savaşı Tarihi

Turnadağ Savaşının tarihi 12 Haziran 1515 olup Osmanlı devleti' nin zaferi ile sonuçlanmıştır.

Turnadağ Savaşı Kimler arasında ve Nerede Olmuştur? Savaşın Tarafları

Turnadağ Savaşı şimdi de adı Ördekli olarak anılan Göksun ve Afşin arasındaki bölgede karşı karşıya geldiler. Her iki ordunun başında Komutanlar bulunmaktaydı. Osmanlı Ordusu galip geldi. Alaüddevle Bozkurt yanına çocuklarını ve ailesini alarak her zaman çekildiği Turnadağı'na çekildi. Fakat Yavuz Sultan Selim takip etti. Bozkurt beyi öldürüldü ve başı kesilerek Memlük hükümdarına gönderildiği tarihi kayıtlarda geçmektedir.

Turnadağ Savaşı Nedenleri

Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim büyük Mısır seferinin hazırlığı ile meşguldü. Fakat bu büyük sefere çıkmadan önce Anadolu' da tam hakimiyeti tesis etmeyi planlıyordu. Bilhassa Dulkadiroğlu Beyliği'nin adım ve tavırlarından memnuniyet duymamaktaydı. Her an düşmanla işbirliği yapabileceklerinden şüphe duyuyordu. Yavuz Sultan Selim' in bu şüphesini haklı çıkarabilecek bazı olaylar da gerçekleşmişti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı sonrasında Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bozkurt'un Osmanlı Ordusunu arkadan vurduğunu söyleyerek Alaüddevle Bozkurt' un hakkından gelmeye karar vermiştir.

Memluk Seferine hazırlanan Yavuz Sultan Süleyman iki devlet arasında böyle bir tampon devleti istemiyordu. Bunun için de Dulkadirli Devleti'nin ortadan kaldırılmasını istiyordu.

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı sonrası Sivas' ta bulunuyordu. Dulkadiroğlu meselesini İstanbul' a dönmeden çözmek istiyordu. Bu amaçla da Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa, komutasında Elbistan'a 30.000 kişilik kuvvet sevk etti.

Mısır'a sefer düzenlemeyi planlayan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim' e göre öncesinde Dulkadiroğlu Beyliği'nin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Dulkadiroğlu Beyliği Memluklerin müttefiki olmuştu. Yavuz Sultan Selim bu durumu bir tehdit olarak görüyor ve algılıyordu.

Turnadağ Savaşı denilen bu savaş sonrasında Osmanlı devleti galip gelmiştir. Bunda şaşılacak bir durum bulunmamaktadır. Zira o günün koşullarında Osmanlı Ordusu mutlak üstünlüğe sahipti. Ayrıca Dulkadiroğlu Beyliği'nin hükümdarı oldukça ileri bir yaşta olmasına rağmen ordusunun başında sefere katılmıştı. Bu da elbette dezavantajlı bir durumdu. Yavuz Sultan Selim yenilen Dulkadiroğlu Hükümdarı Alaüddevle Bozkurt' un kesik başını Memlük Sultanına göndermiştir.

Turnadağ Savaşı Sonuçları

Turnadağ Savaşı sonucu Anadolu' da siyasal birlik tamamlanmıştır. En önemli sonuç budur. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferinden sonra 1515 yılında Dulkadiroğlu Beyliğini yenmiştir. Böylelikle Turnadağ Savaşı sonrasında Mardin, Maraş, Elbistan ve Diyarbakır Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Turnadağ Savaşı Önemi

Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde Turnadağ Savaşı önemlidir. Zira bu savaş sonucunda fethedilerek sınırlara dahil edilen bölgelerle birlikte Anadolu' da siyasal birlik sağlanmış oldu.