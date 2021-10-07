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Turna Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir? Turnagiller Ve Özellikleri

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Turna Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir Turnagiller Ve Özellikleri

Farklı türlere sahip olması ile beraber özellikle değişik görüntüleri üzerinden en ilginç kuş türleri arasında turna kuşu gelir. Özellikle baş bölgesindeki ibikleri ile oldukça farklı bir görüntü sunarlar. Peki turna kuşu nedir, nerede yaşar ve nasıl beslenir? Turnagiller ve özellikleri hakkında tüm detayları derledik.

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 Dünyanın farklı bölgelerinde yaşama özelliğine sahip olan ve bu bölgelere yayılmış turna kuşu, aynı zamanda en meşhur hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan birçok değişik hikaye ya da şarkıya konu olmuş hayvanlar arasında geldiğini de söylemek mümkün.

 Turna Kuşu Nedir?

 Turnamsılar takımına ait bir kuş familyası olarak turna kuşu ön plana çıkmaktadır. Dünyanın özellikle oldukça geniş bir alana yayılım göstermiş hayvan türleri arasında yer alır. Hem meyvelerle hem de birçok değişik hayvan türü ile beslenme özelliğine sahip olan turna kuşu, uzun boyunlu bir bacaklı bir yapıya sahiptir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen hayvan türleri arasında yer aldığını ifade etmek mümkün.

 Turna Kuşu Nerede Yaşar?

 Turna kuşu hakkında en merak edilen konular içerisinde nerede yaşadığı geliyor. Bu kuş türü özellikle Güney Amerika ile Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşayabilen bir hayvandır. Aynı zamanda ılıman iklim şartlarını sever ve ormanlık alanlarda hayatlarını sürdürürler. Tabii diğer yandan sazlık alanları seven ve bu doğrultuda avlanma gerçekleştiren hayvanlar içerisinde bulunduğunu da eklemek gerekir. Türkiye'de görülen ve koruma altında olan özel hayvanlar içerisinde yer alıyor.

 Turna Kuşu Nasıl Beslenir?

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 Turna kuşu özellikle beslenme konusunda oldukça geniş bir alana sahiptir. Birçok değişik besin türü üzerinden beslenme özelliğine sahip olduğundan dolayı, farklı alanlara hızlı şekilde adapte olabilmektedir. Yani hem bitkisel hem de hayvansal beslenme üzerinden öne çıktıklarını ifade etmek gerekir.

 - Tohumlar

 - Meyve çeşitleri

 - Birçok farklı ve küçük hayvan türleri

 Yukarıda verilen besin türleri ile beraber günün farklı zaman dilimlerinde beslenirler. Özellikle tarımsal alanlarda ihtiyaç duydukları besin kaynaklarını bulabilmek için, yaklaşık olarak 20 kilometre kadar uçarlar. Bu kadar uzağa uçma yetenekleri ile beraber oldukça önemli hayvan türleri içerisinde yer alırlar. Beslenme ve üreme açısından ise kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye doğru göç başlatırlar. Böylece daha iyi ve daha güçlü nerede besleneceklerine bağlı olarak, göçlerini devam ettirip buna göre sonlandırırlar.

 Turnagiller ve Özellikleri

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 Tunagiller özellikle fiziksel açıdan öne çıktığı ayrıcalıkları ile beraber ilgi çekici hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayabilme özelliğine sahip olması ile beraber, Türkiye'de de farklı bölgelerde yaşamlarını sürdürürler. Aynı zamanda hem beslenme hem de üreme açısından yılın farklı mevsimlerinde göç ederler. Bu bağlamda birçok değişik özelliği üzerinden öne çıkan hayvan çeşitleri içerisinde geliyorlar.

 - Görüntüsü leyleği andırır.

 - Uzun bacaklara sahiplerdir.

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 - Uzun ve büyük boyunu bir yapıya sahiplerdir.

 - Görsel ve fiziksel açıdan zarif bir görünümü bulunur.

 - Gaga ve boyun ile beraber kanatları oldukça uzundur.

 - Kuyrukları kısadır.

 - Tüyleri genel olarak kabarık ve aynı zamanda süslü bir yapıya sahiptir.

 - Turnaların sesi ise genel anlamda borazanı andırır.

 - Hem bitkisel hem de hayvansal beslenen en özel hayvanlar içerisinde gelir.

 Bu şekilde yukarıda yazılan özellikleri ile beraber turna kuşları en özel hayvan türleri arasındadır. Aynı zamanda göçebe olmaları ve yaygın bir alanda yaşamaları eşliğinde, birçok değişik bölgede hikaye ya da şarkı ile şiirleri konu olmuşlardır.

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