Türkülerimiz nelerdir? Türkülerimiz listesi, sözleri ve hikayeleri
Türkü, ''Türk'e ait'' - ''Türk'e özgü'' demektir. Bazı bölgelerde ''Türki'' olarak da geçer. Yüzlerce yıllık geleneğin bir parçası olan türkülerin sözleri herkesin anlayabileceği, sade bir dille yazılmıştır. Türkülerimiz nelerdir, sözleri ve hikayeleri ile birlikte sizin için derledik.
Türküler ''uzun hava'' ve ''kırık hava'' olmak üzere ikiye ayrılır. Her yörenin kendine ait türküleri, ağıtları ve oyun havaları vardır.
Türkülerimiz Nelerdir?
Türkülerimiz taşlama, güzelleme, yiğitleme gibi çeşitlere ayrılır. Farklı yörelere ait olan türküler, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. En çok dinlenen ve sevilen türkülerimiz şunlardır: Eklemedir Koca Konak, Drama Köprüsü, Yüksek Yüksek Tepelere, Ormancı, Odam Kireç Tutmuyor, Yemen Türküsü, Fincanın Etrafı Yeşil.
Türkülerimiz Listesi
1- Adana - Yenice Yolları Bükülür Gider / Adana Köprü Başı
2- Aydın - Kır Atına Bineyim Yar Yoluna Gideyim / İnce Mehmet
3- Ankara - Karpuz Kestim Yiyen Yok / Başına Bağlamış Karalı Yazma
4- Bursa - Oğlan Oğlan Kalk Gidelim
5- Denizli - Cemilem / Yavaş Yavaş Esen Seher Yeli Mi
6- Edirne - Seller Aldı Değirmenimi / Pınar Başının Gülleri
7- Erzurum - Değirmen Başında Vurdular Beni / Masada Yeşil Desti
8- Gaziantep - Yüce Dağ Başında Uçan Turnalar / Dama Çıkma İz Olur
9- Hatay - Damdan Dama İp Gerdim
10- Kayseri - Gesi Bağlarında Dolanıyorum / Yarim İstanbul'u Mesken Tuttun
11- Kırklareli - Uzun Kavak Ne Gidersin Engine
12- Konya - Vay Bana Vaylar Bana / Konyalım
13- Malatya - Mevlam Bir Çok Dert Vermiş / Çiçekten Harman Olmaz
14- Muğla - Kerimoğlu / Çıktım Belen Kahvesine
15- Ordu- Düz Mahalle İçinde - Ordunun Dereleri
16- Samsun - Karadeniz Güzeli / Yeşilırmak
17- Tekirdağ - İnce Giyerim İnce / İpek Olsam
18- Trabzon - Hamsi Koydum Tavaya / Ah Dağlar Serin Dağlar
19- Uşak - Ayağında Mesi Var
20- Van - Bizim Eller Ne Güzel Eller / Gidersen Uğur Ola
Türkülerimiz Sözleri ve Hikayeleri
1- Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun
Sözleri:
Yarim sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin fidanlar meyveye geldi
Seninle gidenler sılaya döndü
Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
Kayseri yöresine ait bu türkü, Ahmet Gazi Ayhan tarafından bestelenmiştir. Bir kadının, çalışmak için İstanbul'a giden ve bir daha geri dönmeyen eşinin arkasından yaktığı ağıttır.
2- Kırmızı Gül Demet Demet:
Sözleri:
Kırmızı gül her dem olsa
Yaralara merhem olsa
Ol tabipten derman gelse
Şol revanda balam kaldı
Erzurum yöresine ait bu türkü çalışmak için Ermenistan'a giden ve orada verem hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden bir genci anlatır. Mehmet adlı bir genç, bahçede çalışır. Her günün sonunda annesine bir kırmızı gül getirir. (O dönem kırmızı gül bir saygı göstergesi olarak büyüklere de verilirdi.) Annesi, oğlunun getirdiği gülleri duvarına asarak kurutur. Daha sonra çalışmak için Ermenistan'a giden Mehmet, verem olur ve ölür. Acı haber annesine ulaştığında, anne duvarda kuruttuğu gülleri alıp diyar diyar gezmeye başlar. Bir annenin oğluna yaktığı ağıdı anlatan bu türkü, Türkiye'de en çok dinlenen ve sevilen türkülerin başında geliyor.
3- Kara Tren:
Sözleri:
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez.
- Dünya Savaşını anlatan bu türkü, trenlerle cephelere giden ve bir daha kendisinden haber alınmayan askerlerin acıklı hikayesini anlatır. ''Kara tren'' aynı zamanda tutulan yasların ve gelen ölüm haberlerinin bir sembolüdür.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle