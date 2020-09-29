Türkülerimiz nelerdir? Türkülerimiz listesi, sözleri ve hikayeleri

Türküler ''uzun hava'' ve ''kırık hava'' olmak üzere ikiye ayrılır. Her yörenin kendine ait türküleri, ağıtları ve oyun havaları vardır.

Türkülerimiz Nelerdir?

Türkülerimiz taşlama, güzelleme, yiğitleme gibi çeşitlere ayrılır. Farklı yörelere ait olan türküler, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. En çok dinlenen ve sevilen türkülerimiz şunlardır: Eklemedir Koca Konak, Drama Köprüsü, Yüksek Yüksek Tepelere, Ormancı, Odam Kireç Tutmuyor, Yemen Türküsü, Fincanın Etrafı Yeşil.

Türkülerimiz Listesi

1- Adana - Yenice Yolları Bükülür Gider / Adana Köprü Başı

2- Aydın - Kır Atına Bineyim Yar Yoluna Gideyim / İnce Mehmet

3- Ankara - Karpuz Kestim Yiyen Yok / Başına Bağlamış Karalı Yazma

4- Bursa - Oğlan Oğlan Kalk Gidelim

5- Denizli - Cemilem / Yavaş Yavaş Esen Seher Yeli Mi

6- Edirne - Seller Aldı Değirmenimi / Pınar Başının Gülleri

7- Erzurum - Değirmen Başında Vurdular Beni / Masada Yeşil Desti

8- Gaziantep - Yüce Dağ Başında Uçan Turnalar / Dama Çıkma İz Olur

9- Hatay - Damdan Dama İp Gerdim

10- Kayseri - Gesi Bağlarında Dolanıyorum / Yarim İstanbul'u Mesken Tuttun

11- Kırklareli - Uzun Kavak Ne Gidersin Engine

12- Konya - Vay Bana Vaylar Bana / Konyalım

13- Malatya - Mevlam Bir Çok Dert Vermiş / Çiçekten Harman Olmaz

14- Muğla - Kerimoğlu / Çıktım Belen Kahvesine

15- Ordu- Düz Mahalle İçinde - Ordunun Dereleri

16- Samsun - Karadeniz Güzeli / Yeşilırmak

17- Tekirdağ - İnce Giyerim İnce / İpek Olsam

18- Trabzon - Hamsi Koydum Tavaya / Ah Dağlar Serin Dağlar

19- Uşak - Ayağında Mesi Var

20- Van - Bizim Eller Ne Güzel Eller / Gidersen Uğur Ola

Türkülerimiz Sözleri ve Hikayeleri

1- Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

Sözleri:

Yarim sen gideli yedi yıl oldu

Diktiğin fidanlar meyveye geldi

Seninle gidenler sılaya döndü

Gayrı dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı

Kayseri yöresine ait bu türkü, Ahmet Gazi Ayhan tarafından bestelenmiştir. Bir kadının, çalışmak için İstanbul'a giden ve bir daha geri dönmeyen eşinin arkasından yaktığı ağıttır.

2- Kırmızı Gül Demet Demet:

Sözleri:

Kırmızı gül her dem olsa

Yaralara merhem olsa

Ol tabipten derman gelse

Şol revanda balam kaldı

Erzurum yöresine ait bu türkü çalışmak için Ermenistan'a giden ve orada verem hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden bir genci anlatır. Mehmet adlı bir genç, bahçede çalışır. Her günün sonunda annesine bir kırmızı gül getirir. (O dönem kırmızı gül bir saygı göstergesi olarak büyüklere de verilirdi.) Annesi, oğlunun getirdiği gülleri duvarına asarak kurutur. Daha sonra çalışmak için Ermenistan'a giden Mehmet, verem olur ve ölür. Acı haber annesine ulaştığında, anne duvarda kuruttuğu gülleri alıp diyar diyar gezmeye başlar. Bir annenin oğluna yaktığı ağıdı anlatan bu türkü, Türkiye'de en çok dinlenen ve sevilen türkülerin başında geliyor.

3- Kara Tren:

Sözleri:

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez.