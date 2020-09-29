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Haber Giriş: 29.09.2020 - 02:58 | Son Güncelleme:

Türkülerimiz nelerdir? Türkülerimiz listesi, sözleri ve hikayeleri

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Türkülerimiz nelerdir? Türkülerimiz listesi, sözleri ve hikayeleri
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Türkü, ''Türk'e ait'' - ''Türk'e özgü'' demektir. Bazı bölgelerde ''Türki'' olarak da geçer. Yüzlerce yıllık geleneğin bir parçası olan türkülerin sözleri herkesin anlayabileceği, sade bir dille yazılmıştır. Türkülerimiz nelerdir, sözleri ve hikayeleri ile birlikte sizin için derledik.

Türküler ''uzun hava'' ve ''kırık hava'' olmak üzere ikiye ayrılır. Her yörenin kendine ait türküleri, ağıtları ve oyun havaları vardır.

 Türkülerimiz Nelerdir?

 Türkülerimiz taşlama, güzelleme, yiğitleme gibi çeşitlere ayrılır. Farklı yörelere ait olan türküler, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. En çok dinlenen ve sevilen türkülerimiz şunlardır: Eklemedir Koca Konak, Drama Köprüsü, Yüksek Yüksek Tepelere, Ormancı, Odam Kireç Tutmuyor, Yemen Türküsü, Fincanın Etrafı Yeşil.

 Türkülerimiz Listesi

 1- Adana - Yenice Yolları Bükülür Gider / Adana Köprü Başı

 2- Aydın - Kır Atına Bineyim Yar Yoluna Gideyim / İnce Mehmet

 3- Ankara - Karpuz Kestim Yiyen Yok / Başına Bağlamış Karalı Yazma

 4- Bursa - Oğlan Oğlan Kalk Gidelim

 5- Denizli - Cemilem / Yavaş Yavaş Esen Seher Yeli Mi

 6- Edirne - Seller Aldı Değirmenimi / Pınar Başının Gülleri

 7- Erzurum - Değirmen Başında Vurdular Beni / Masada Yeşil Desti

 8- Gaziantep - Yüce Dağ Başında Uçan Turnalar / Dama Çıkma İz Olur

 9- Hatay - Damdan Dama İp Gerdim

 10- Kayseri - Gesi Bağlarında Dolanıyorum / Yarim İstanbul'u Mesken Tuttun

 11- Kırklareli - Uzun Kavak Ne Gidersin Engine

 12- Konya - Vay Bana Vaylar Bana / Konyalım

 13- Malatya - Mevlam Bir Çok Dert Vermiş / Çiçekten Harman Olmaz

 14- Muğla - Kerimoğlu / Çıktım Belen Kahvesine

 15- Ordu- Düz Mahalle İçinde - Ordunun Dereleri

 16- Samsun - Karadeniz Güzeli / Yeşilırmak

 17- Tekirdağ - İnce Giyerim İnce / İpek Olsam

 18- Trabzon - Hamsi Koydum Tavaya / Ah Dağlar Serin Dağlar

 19- Uşak - Ayağında Mesi Var

 20- Van - Bizim Eller Ne Güzel Eller / Gidersen Uğur Ola

 Türkülerimiz Sözleri ve Hikayeleri

 1- Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

 Sözleri:

 Yarim sen gideli yedi yıl oldu

 Diktiğin fidanlar meyveye geldi

 Seninle gidenler sılaya döndü

 Gayrı dayanacak özüm kalmadı

 Mektuba yazacak sözüm kalmadı

 Kayseri yöresine ait bu türkü, Ahmet Gazi Ayhan tarafından bestelenmiştir. Bir kadının, çalışmak için İstanbul'a giden ve bir daha geri dönmeyen eşinin arkasından yaktığı ağıttır.

 2- Kırmızı Gül Demet Demet:

 Sözleri:

 Kırmızı gül her dem olsa

 Yaralara merhem olsa

 Ol tabipten derman gelse

 Şol revanda balam kaldı

 Erzurum yöresine ait bu türkü çalışmak için Ermenistan'a giden ve orada verem hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden bir genci anlatır. Mehmet adlı bir genç, bahçede çalışır. Her günün sonunda annesine bir kırmızı gül getirir. (O dönem kırmızı gül bir saygı göstergesi olarak büyüklere de verilirdi.) Annesi, oğlunun getirdiği gülleri duvarına asarak kurutur. Daha sonra çalışmak için Ermenistan'a giden Mehmet, verem olur ve ölür. Acı haber annesine ulaştığında, anne duvarda kuruttuğu gülleri alıp diyar diyar gezmeye başlar. Bir annenin oğluna yaktığı ağıdı anlatan bu türkü, Türkiye'de en çok dinlenen ve sevilen türkülerin başında geliyor.

 3- Kara Tren:

 Sözleri:

 Kara tren gecikir belki hiç gelmez

 Dağlarda salınır da derdimi bilmez

 Dumanın savurur halimi görmez

 Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez.

  1. Dünya Savaşını anlatan bu türkü, trenlerle cephelere giden ve bir daha kendisinden haber alınmayan askerlerin acıklı hikayesini anlatır. ''Kara tren'' aynı zamanda tutulan yasların ve gelen ölüm haberlerinin bir sembolüdür.
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